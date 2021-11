Target et Walmart seront ouverts pour le Black Friday

. Target et Walmart sont ouverts pour le Black Friday

Walmart et Target étaient fermés le jour de Thanksgiving, mais quelles sont les heures pour le Black Friday ? Que vous souhaitiez faire vos achats en personne après les vacances ou que vous préfériez faire livrer la commande à votre domicile, vous devez connaître les offres spéciales et les heures d’ouverture. Les deux chaînes seront en effet ouvertes pour le Black Friday, mais pas aussi tôt que lors des éditions précédentes.

Les magasins Walmart ouvriront à 5 heures du matin ce Black Friday

Bien que Walmart soit fermé pour Thanksgiving, ses magasins rouvriront tôt le vendredi 26 novembre à 5 heures du matin, heure locale, a rapporté Walmart dans un communiqué de presse.

Dans le passé, Walmart avait commencé à ouvrir ses succursales pour le Black Friday le soir de Thanksgiving. Mais cela a changé depuis la pandémie, et les magasins ouvrent désormais tôt le matin le Black Friday lui-même.

Utilisez le localisateur de magasins pour trouver les heures d’ouverture du magasin le plus proche du jour, car celles-ci peuvent varier selon l’emplacement.

Walmart a lancé trois séries d’offres spéciales pour le Black Friday, dont deux jusqu’au 26 novembre. L’« Event 2 » de leurs offres spéciales pour le Black Friday a été lancé en ligne le 10 novembre. L’« Événement 3 » d’offres spéciales pour le Black Friday a commencé en ligne le 22 novembre, avec des réductions dans les magasins à partir du 26 novembre à 5 heures du matin

Vous pouvez en savoir plus sur les « Offres du Black Friday pendant des jours » que le magasin propose en ligne sur le site Web de Walmart ici.

Le communiqué de presse de Walmart disait : « Parallèlement aux offres commençant aujourd’hui et aux prochains événements ‘Black Friday Deals for Days’, Walmart offrira des réductions sur les produits à l’échelle du magasin ainsi que sur Walmart.com, en plus de ses prix plus bas. tous les jours. Ainsi, peu importe quand et comment les clients souhaitent acheter, ils bénéficieront de remises importantes sur chaque article de leurs listes, tout au long de la saison chez Walmart. »

Les magasins Target ouvriront à 7 heures du matin ce Black Friday

Bien que Target soit fermé pour Thanksgiving, ses magasins rouvriront également tôt le vendredi 26 novembre. La plupart des magasins rouvriront à 7 heures du matin, heure locale, le 26 novembre, a rapporté Target dans un communiqué de presse.

Pour connaître les heures de votre cible locale, vous pouvez visiter le localisateur de magasins ici.

Afin de satisfaire ses clients, Target a commencé à proposer à l’avance des offres Black Friday Now, anticipant le Black Friday.

Target a déclaré dans un communiqué de presse : « Nous vous présentons notre nouvelle série hebdomadaire d’offres Holiday Best, proposant des remises importantes chaque semaine, toute la saison, afin que vous puissiez économiser gros sur vos vacances préférées. Et comme nouveauté cette année, lorsque vous voyez une offre appelée « Holiday Best », vous pouvez acheter l’esprit tranquille en sachant que vous obtenez notre meilleur prix de la saison ».

De même, Target a souligné : « Chaque dimanche… nous lancerons de nouvelles offres hebdomadaires Holiday Best que vous pourrez trouver à la fois en magasin et en ligne. Chaque semaine, nous partagerons un aperçu des ventes de la semaine prochaine sur les listes d’annonces hebdomadaires de Target pour vous aider à planifier, acheter et économiser. … Restez à l’écoute pour d’autres super offres qui apparaîtront tout au long de la saison sur Target.com et l’application Target… ».

Les offres en cours, consultables en ligne ici, sont valables jusqu’à samedi. Les meilleurs choix incluent un kit 3-en-1 pour construire un camion de nourriture pour hamburgers LEGO, un mélangeur Ninja Kitchen System à 7 vitesses avec Auto IQ Boost, une brosse à dents électrique Philips Sonicare Protective Clean 4100 et Apple AirPods Pro avec chargeur MagSafe.