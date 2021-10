Target pressenti pour être le fer de lance de l’évolution de Liverpool obtient des conseils avec un motif clé

L’entraîneur actuel de Karim Adeyemi a conseillé l’attaquant en demande sur l’endroit où il devrait jouer son football au milieu de liens avec Liverpool.

Adeyemi connaît un début de saison positif avec le RB Salzburg en Autriche. Jusqu’à présent, il a inscrit huit buts en 10 matchs en Bundesliga autrichienne 2021-2022. Sa forme a conduit à la spéculation qu’il pourrait revenir au Bayern Munich, qui l’avait au niveau des jeunes.

Mais l’intérêt pour lui s’est accru, avec Liverpool s’est régulièrement lié avec lui ces dernières semaines. L’équipe de Jurgen Klopp prévoit de faire évoluer son attaque au fil du temps; Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane auront tous 30 ans à la fin de la saison.

Bien que les trois restent des options fortes – et la situation contractuelle du premier est une question prioritaire – ils pourraient être aidés par des alternatives plus jeunes qui pourraient éventuellement leur succéder.

Adeyemi, qui a 19 ans, semble correspondre au profil de joueur qu’ils recherchent.

Mais un retour dans son Allemagne natale sera aussi dans sa réflexion. Il a déjà fait ses débuts seniors pour son pays et l’a marqué d’un but.

En plus du Bayern, il aurait des admirateurs au Borussia Dortmund et au RB Leipzig. Il semble que sa préférence serait de se développer davantage en Allemagne à ce stade.

Mais son patron actuel à Salzbourg veut qu’il évite cette décision en faveur de rester en Autriche.

« Je pense que notre kit lui va très bien », a déclaré Matthias Jaissle à Kicker.

« Il a encore tellement de potentiel, et j’espère qu’il continuera à se développer avec nous pendant un certain temps. »

Adeyemi face à une future décision de transfert

Les commentaires de Jaissle surviennent malgré les rapports précédents suggérant qu’il est presque certain qu’Adeyemi sera en mouvement en 2022.

En fin de compte, cela dépendra du type d’offres que Salzbourg recevra et où le joueur lui-même voit son avenir.

Liverpool devra donc peut-être faire preuve de patience dans sa poursuite d’Adeyemi, qui pourrait devenir une marchandise brûlante s’il poursuit son ascension rapide.

Salzbourg l’a toujours sous contrat jusqu’en 2024 et pourrait augmenter sa valeur marchande en le gardant pendant qu’il devient de plus en plus demandé.

Ils ont réussi à obtenir 20 millions d’euros pour Erling Haaland lors de sa vente à Dortmund en 2020. Sa valeur depuis son déménagement en Allemagne a augmenté de façon exponentielle, en partie grâce à la plus grande scène sur laquelle il se produit.

Par conséquent, les Autrichiens voudront trouver le juste équilibre lorsqu’ils envisageront la vente d’Adeyemi, qui pourrait être le prochain talent à quitter leur chaîne de production pour des choses plus grandes et meilleures.

