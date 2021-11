Targus taquine un nouveau sac à dos avec l’intégration Apple Find My à venir en 2022

Le fabricant d’accessoires Targus a annoncé qu’il lancerait un nouveau sac à dos avec l’intégration du réseau Find My d’Apple dès 2022. Avec cela, le sac à dos de Targus rejoindra un nombre lentement croissant de partenaires tiers d’Apple qui intègrent leurs produits avec le réseau Find My. .

Cela signifie que les utilisateurs peuvent localiser ces éléments plus facilement via l’application « Find My ».

« Avec les consommateurs mobiles d’aujourd’hui qui transportent plusieurs appareils et effets personnels, il peut être difficile de les suivre tous », déclare Scott Elrich, directeur, Global Product Management. « Nous avons combiné la dernière technologie Apple avec un sac à dos intelligent et soigneusement conçu qui répond aux besoins des consommateurs mobiles et soucieux de l’environnement d’aujourd’hui pour un confort, une commodité et une fonctionnalité supérieurs, que ce soit à la maison, au bureau ou en déplacement. »

Le sac à dos Cypress Hero EcoSmart est fabriqué à partir de bouteilles d’eau recyclées et c’est l’un des premiers accessoires tiers à s’intégrer au réseau Find My d’Apple. Ce sac à dos a également été nommé lauréat du CES 2022 Innovation Awards.

Selon un communiqué (via MacRumors), le produit sera disponible au printemps prochain et conviendra également au nouveau MacBook Pro 16 pouces, car il est conçu pour s’adapter aux ordinateurs portables jusqu’à 16 pouces. La société affirme que le sac à dos Cypress Hero EcoSmart est « intelligemment conçu avec un compartiment rembourré pour ordinateur portable dédié et de nombreuses poches et compartiments de rangement pour transporter et organiser plusieurs appareils et objets personnels ».

Apple a annoncé l’intégration de Find My pour les accessoires tiers quelques semaines avant de présenter son propre localisateur intelligent AirTag en avril. À partir de maintenant, deux e-bikes VanMoof, Chipolo et Belkin peuvent être trouvés à l’aide de l’application Find My.

Avec cela, non seulement les utilisateurs peuvent facilement suivre leurs appareils, mais ils peuvent également profiter de la fonction « Recherche de précision » à l’aide de la puce U1 intégrée. Ces fabricants d’accessoires tiers rejoignent également un vaste réseau de centaines de millions d’appareils Apple à travers le monde. Donc, si jamais vous perdez un article, il est probable qu’un autre appareil Apple le trouve pour vous.

Selon la société, les utilisateurs peuvent suivre les produits tiers compatibles dans l’onglet Élément de l’application Find My, en utilisant un réseau crypté et anonyme qui utilise la technologie Bluetooth sécurisée pour détecter les éléments manquants à proximité et signaler leur emplacement approximatif à l’utilisateur. .

Possédez-vous des produits tiers qui s’intègrent au réseau Find My ? Ou avez-vous un AirTag ? Ça vous plaît? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

