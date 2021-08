Tarification de la chaîne Trai: la Cour suprême refuse de suspendre l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay

in

Cependant, le Centre et Trai se sont opposés aux appels, arguant que le HC a passé l’ordonnance qui était dans l’intérêt de millions de consommateurs.

La Cour suprême a refusé mercredi de suspendre l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay qui a confirmé la nouvelle ordonnance tarifaire (NTO) de Trai qui imposait une tarification individuelle pour les chaînes de télévision et plafonnait également leurs prix.

Conformément à NTO 2.0, Trai a réduit le plafond du MRP des chaînes individuelles, qui peuvent faire partie de n’importe quel bouquet, à 12 contre 19 par mois, ce à quoi l’Indian Broadcasting Foundation (IBF) s’oppose. Il imposait également des conditions pour la formation des bouquets de chaînes, comme le plafonnement des prix des bouquets de chaînes. Le HC avait confirmé le 30 juin la décision du Trai.

Cherchant une réponse de Trai et d’autres, un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a refusé de suspendre l’ordonnance du HC sur un lot d’appels déposés par IBF et d’autres radiodiffuseurs.

Cependant, il a déclaré qu’il ne déciderait d’accorder une réparation qu’après avoir entendu la réponse de Trai le 7 septembre, la prochaine date d’audience.

L’avocat principal Mukul Rohatgi, représentant IBF, a fait valoir que l’ordonnance de HC violait les droits fondamentaux des radiodiffuseurs, car le droit de fixer les tarifs des chaînes de télévision ne peut être réglementé par les autorités. Il a fait valoir que lorsqu’il n’y a pas d’intérêt public impliqué dans la réglementation des prix des billets de cinéma, alors comment la doctrine peut-elle être utilisée pour plafonner les prix des chaînes de télévision. Producers Guild a également soutenu les arguments d’IBF et a demandé la suspension de l’ordonnance de HC.

Les radiodiffuseurs ont également affirmé qu’en vertu de l’article 19 1G, les citoyens ont le droit d’exercer leurs activités d’une manière, d’une manière et sous une forme jugées appropriées par le propriétaire. Toute restriction qui a pour effet de détruire l’entreprise ou de rendre impossible l’exercice de la profession est une restriction déraisonnable au droit d’exercer une profession ou un métier.

IBF, un organe représentatif unifié des diffuseurs de télévision en Inde, a affirmé que l’action de Trai était arbitraire et n’était étayée par aucune idée des consommateurs.

