Tarification des chaînes de télévision: la Cour suprême refuse de suspendre l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay confirmant la nouvelle ordonnance tarifaire de Trai

Vendredi, la Cour suprême a refusé de suspendre l’ordonnance de la Haute Cour de Bombay du 30 juin qui a confirmé la nouvelle ordonnance tarifaire (NTO) de Trai qui imposait une tarification individuelle pour les chaînes de télévision et plafonnait également leurs prix.

Dans le cadre de la NTO 2.0, Trai a réduit le plafond du MRP des chaînes individuelles, qui peuvent faire partie de n’importe quel bouquet, à 12 Rs contre 19 Rs par mois, ce à quoi l’Indian Broadcasting Foundation (IBF) s’oppose. L’ordonnance fixe également les conditions de formation des bouquets de chaînes, telles que le plafonnement des prix des bouquets de chaînes.

Une formation composée des juges UU Lalit et S Ravindra Bhatt a assuré à l’association des producteurs et diffuseurs de télévision qu’elle entendrait l’affaire le 30 novembre et tenterait de conclure l’audience le même jour.

Apparaissant pour l’Indian Broadcasting and Digital Foundation, l’avocat principal Mukul Rohatgi a fait valoir qu’outre le règlement de 2020 qui fixait le prix maximum par chaîne à Rs 12, l’organisme des radiodiffuseurs contestait également le règlement antérieur de 2017 dans lequel le prix maximum était fixé à Rs 19. Il a déclaré que l’action de Trai était arbitraire et n’était étayée par aucune idée des consommateurs, affirmant que la commande réduirait les chaînes de télévision fournies dans un bouquet.

Le juge Bhatt a également déclaré que les cotisations impayées par les chaînes ne devraient pas conduire à un scénario de revenu brut ajusté, auquel le ministère des télécommunications était partie. Cependant, l’avocat du gouvernement a déclaré que les deux scénarios ne sont pas comparables.

IBF, un organe représentatif unifié des diffuseurs de télévision en Inde, a déclaré que l’ordonnance du HC violait les droits fondamentaux des diffuseurs, car le droit de fixer les tarifs des chaînes de télévision ne peut pas être réglementé par les autorités. Les pétitionnaires dans cette affaire comprennent des sociétés telles que Zee Entertainment Enterprises, Star India, Disney India, Asianet, TV18 Broadcast et Sony Pictures Networks India, ainsi que des organisations telles que la Film and Television Producers Guild of India et Indian Broadcasting and Digital Foundation.

Selon les appels, le jugement de HC avait annulé une clause de l’ordonnance tarifaire 2020, la deuxième « condition jumelle », au motif qu’elle était arbitraire et violait les exigences de transparence en vertu de l’article 11 (4) de la loi Trai. « L’erreur fondamentale consistant à considérer l’intérêt public comme une considération valable pour réglementer la parole et l’expression a conduit le HC à maintenir le pouvoir de Trai de réglementer les prix et les modalités d’offre des chaînes de télévision, ce qui est certes un droit garanti et protégé par l’article 19 ( 1)(a) de la Constitution », a déclaré l’appel.

