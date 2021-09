Tarifs aériens intérieurs : intervenir ou laisser M. Market décider ?

Ce que le prix plancher aide, c’est à s’assurer que les compagnies aériennes les plus faibles ne sont pas saignées par des compagnies aériennes plus fortes en réduisant les billets d’avion à un point où les compagnies aériennes ayant des problèmes de trésorerie sont incapables de subvenir à leurs besoins. Et il existe au moins quelques compagnies aériennes de ce type en Inde.

Par Satyendra Pandey

Alors que la pandémie se poursuit, l’aviation indienne est confrontée à une curieuse ligne de conduite. À savoir, les plafonds tarifaires – le mandat du gouvernement sur les prix minimum et maximum des billets que les compagnies aériennes peuvent facturer aux passagers. En effet, le gouvernement intervient dans les décisions commerciales des compagnies aériennes. Pourtant, laisser le marché décider peut signifier que certaines compagnies aériennes risquent de faire face à l’échec. La question demeure : faut-il poursuivre l’intervention ou laisser les forces du marché prendre le dessus ?

Pour commencer, le terme « plafonds tarifaires » est un abus de langage. Le gouvernement a institué un tarif plancher et un plafond tarifaire, et c’est le tarif plancher qui est le plus préoccupant. Le plafonnement des tarifs, pour la plupart, n’est pas pertinent, car les compagnies aériennes effectuant un nombre croissant de vols et des niveaux d’occupation pas tout à fait là où elles devraient être, les prix s’ajustent inévitablement à la baisse. Mais avec le tarif plancher, qui est un tarif plancher assez élevé, il fixe effectivement le prix d’un large segment du marché tout en interférant dans les décisions commerciales des compagnies aériennes, en violation des objectifs politiques déclarés d’accès inclusif.

À l’heure actuelle, les tarifs planchers ou les tarifs minimaux appliqués sont appliqués sur une période de 30 jours, c’est-à-dire que pour les réservations effectuées dans les 30 jours suivant le voyage, les passagers sont obligés de payer des prix plus élevés. Pour les réservations au-delà de 30 jours, des réductions sont disponibles. Bien que l’intention soit vraisemblablement d’aider les flux de trésorerie des compagnies aériennes, l’impact est que les compagnies aériennes perdent leur capacité à faire des remises et ainsi à remplir une partie des sièges. Les consommateurs sont perdants car, du point de vue comportemental, l’Inde a été un marché de réservation tardive, c’est-à-dire que les gens ont tendance à réserver des billets à 15 jours impairs du départ et cette tendance est observée au cours des dernières années. Forcer un changement de comportement via une politique ne fonctionne tout simplement pas.

Ce que le prix plancher aide, c’est à s’assurer que les compagnies aériennes les plus faibles ne sont pas saignées par des compagnies aériennes plus fortes en réduisant les billets d’avion à un point où les compagnies aériennes ayant des problèmes de trésorerie sont incapables de subvenir à leurs besoins. Et il existe au moins quelques compagnies aériennes de ce type en Inde.

En juillet, lorsque le gouvernement a publié en retard une circulaire étendant les plafonds tarifaires, les compagnies aériennes ont procédé à des remises massives et le résultat a été une augmentation des réservations. Pour le 2 août, le nombre de passagers a franchi la barre des 2 lakhs et atteint les plus hauts niveaux depuis le début de la pandémie. Mais ensuite, les plafonds tarifaires ont été rétablis.

Vraisemblablement, les décideurs politiques se méfient d’un résultat où une suppression de ces plafonds de prix pourrait entraîner l’atterrissage en catastrophe d’une ou plusieurs compagnies aériennes et entraîner la perte d’emplois dans une industrie déjà touchée par la pandémie. En plus des pertes d’emplois, il y a aussi l’impact du risque de crédit avec les prêts qui vont mal, ce qui aura un impact supplémentaire sur le coût du capital et l’appétit pour prêter au secteur.

Les compagnies aériennes indiennes ont des points de vue différents sur cette politique. Comparez les bilans, les profils de crédit et les soldes de trésorerie et l’on a des indications claires sur la position des différentes compagnies aériennes. Tous n’ont pas été très bruyants à propos de cette politique.

Pourtant, pour un marché sensible aux prix comme l’Inde, les niveaux de tarif minimum actuels signifient qu’une partie de la base de voyageurs ne s’envole tout simplement pas. Cela aussi dans un environnement où les capacités ferroviaires et routières restent faibles. On peut soutenir que cela a aidé à garder les voyages à distance et ainsi à atténuer la propagation de l’infection, mais cela, en soi, fait l’objet de nombreux débats.

Pour l’instant, les plafonds tarifaires demeurent. En même temps, cela pose un défi aux décideurs politiques : intervenir ou laisser M. Market décider.

L’auteur est associé directeur de la société de services aéronautiques AT-TV

