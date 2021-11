Les restrictions introduites en raison de Covid, telles que les restrictions temporaires sur les concessions, les draps de lit et les services de repas, continueraient d’être en vigueur. (photo PTI)

Voici de bonnes nouvelles pour les passagers des trains indiens ! La Commission des chemins de fer a annoncé vendredi que les prix des billets avaient baissé et étaient revenus aux prix d’avant la pandémie avec effet immédiat. Les passagers n’étaient pas contents après l’augmentation du prix des billets dans le but de les décourager de voyager pendant la pandémie en cours. Les chemins de fer ont également émis un ordre pour arrêter l’étiquette «spéciale» pour le courrier et les trains express. Initialement, lorsque le verrouillage a été assoupli, les trains de voyageurs longue et courte distance fonctionnaient comme des trains spéciaux avec des « tarifs légèrement plus élevés ».

