Tarifs prépayés : Voda Idea suit Bharti et augmente ses tarifs

Comme Bharti, Vodafone Idea a également augmenté les tarifs du plan d’entrée de gamme d’environ 25 % tandis que pour tous les autres plans, la hausse est d’environ 20 %. Les taux des plans de recharge de données ont également été augmentés d’environ 20 %.

Après Bharti Airtel, Vodafone Idea a augmenté mardi les tarifs prépayés de 20 à 25 % dans le but d’améliorer les réalisations. L’entreprise, qui est endettée et la plus faible parmi les opérateurs de télécommunications, a actuellement une réalisation moyenne par utilisateur (Arpu) de Rs 109 – la plus faible parmi les opérateurs mobiles. Il s’agit de la première augmentation tarifaire majeure de l’entreprise depuis décembre 2019, lorsque tous les opérateurs de télécommunications avaient augmenté leurs tarifs. Bharti Airtel et Vodafone Idea avaient tous deux entrepris une augmentation tarifaire limitée des forfaits postpayés d’entreprise et des forfaits prépayés d’entrée de gamme en juillet de cette année.

Reliance Jio pourrait également augmenter les tarifs dans les jours à venir, mais même après cela, ses tarifs devraient rester inférieurs à ceux proposés par Bharti et Vodafone Idea.

Les nouveaux tarifs de Vodafone Idea entreront en vigueur le 25 novembre. « Les nouveaux plans lanceront le processus d’amélioration de l’Arpu et aideront à faire face au stress financier auquel l’industrie est confrontée », a déclaré Vodafone Idea dans un communiqué.

Le PDG et directeur général de Vodafone Idea, Ravinder Takkar, avait déclaré que la société ne serait pas une exception en termes d’augmentation des tarifs, mais qu’elle n’hésiterait pas non plus à faire le premier pas lorsque le moment serait venu. «Je suis convaincu que les prix commenceront à s’améliorer, espérons-le dans les semaines et les mois à venir. L’Arpu moyen de l’industrie aujourd’hui est d’environ Rs 130. Il y a cinq ans en 2016, il dépassait Rs 200. Donc, la chose la plus importante est que nous devons d’abord ramener l’Arpu à Rs 200 et finalement à Rs 300, », avait-il déclaré après l’annonce du paquet gouvernemental de relance des télécoms.

Le plan d’entrée de gamme coûte désormais Rs 99, contre Rs 79 auparavant, ce qui représente une augmentation de 25,3%. Cela vient avec une validité de 28 jours et des avantages tels que le temps de conversation d’une valeur de Rs 99, 200 Mo de données, tarif vocal 1p/sec. Les autres catégories pour lesquelles une hausse a été annoncée sont les forfaits vocaux illimités et les recharges de données.

De même, dans les plans de dénomination plus élevée, le forfait antérieur de 149 Rs sera désormais de 179 Rs avec une validité de 28 jours et des avantages tels que les appels illimités, 300 SMS, 2 Go de données ; même en haut de gamme, le plan de Rs 2 399 a été porté à Rs 2 899 et comprend 365 jours pour des appels illimités, 100 SMS/jour et 1,5 Go/jour de données. Pour les recharges de données, le plan Rs 48 coûterait désormais Rs 58, offrant 3 Go de données ; tandis que le plan 98 a été augmenté à Rs 118 avec 12 Go de données. La société a également annoncé une hausse des tarifs du plan de recharge de données de Rs 251, qui coûtera désormais Rs 298 avec 50 Go de données.

