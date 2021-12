Tarifs télécoms : Bharti Airtel, Vodafone Idea susceptibles d’augmenter les tarifs postpayés

Les analystes estiment qu’une hausse postpayée peut être attendue après quelques mois.

Après avoir augmenté les tarifs prépayés, les opérateurs de télécommunications pourraient envisager d’augmenter les tarifs du segment postpayé également sous peu. Il est logique que Bharti Airtel et Vodafone Idea augmentent les tarifs dans le segment postpayé car ils ont une présence significative ici. De plus, la fidélité des clients est élevée dans le segment postpayé et la tarification joue un rôle très limité dans la décision d’achat, de sorte que l’augmentation des tarifs n’entraîne pas de désabonnement, ce qui est une possibilité dans le segment prépayé.

Bharti Airtel avait augmenté les tarifs du segment postpayé pour les utilisateurs professionnels en juillet et a également modifié son forfait familial.

Le marché du postpayé vaut environ 22 000 crores en termes de revenus et représente 15% des revenus du secteur et 5% des abonnés actifs du secteur, selon les estimations de Jefferies. Environ 50 à 60 % de ces abonnés sont des clients d’entreprise, et 34 % des abonnés postpayés sont situés dans les trois métros et 36 % dans les cercles A centrés urbains. Parmi les opérateurs, Vodafone Idea détient la part de marché la plus élevée de 43%, suivi de Bharti Airtel à 28%.

Si nous prenons le cas de Bharti, environ 50 à 60 % de ses abonnés postpayés sont des clients d’entreprise, de sorte qu’ils se concentrent moins sur la tarification que sur des antécédents soutenus de prestation de services. De plus, si Bharti a jusqu’à présent maintenu une prime dans les tarifs par rapport à celle de Jio, même dans le segment prépayé et a assez bien géré le taux de désabonnement, il est peu probable qu’il coure un risque s’il augmente les tarifs dans le segment postpayé. Les utilisateurs postpayés représentent 5% des abonnés de Bharti et 16% de ses revenus mobiles en Inde.

« Je pense que je serai surpris si les tarifs postpayés ne sont pas augmentés, ces tarifs connaîtront une hausse. Pourquoi le retarderaient-ils trop longtemps ? Il n’est pas dans leur intérêt de le retarder trop longtemps. S’ils le retardent plus longtemps, ils ne font du mal qu’à eux-mêmes », a déclaré Sanjay Kapoor, conseiller en technologie, médias et télécommunications (TMT).

Kapoor a déclaré qu’il se serait attendu à ce que Vodafone Idea et Bharti Airtel augmentent les prix des services postpayés aux côtés des services prépayés, car la base postpayée est bien renforcée et ce n’est pas la force de Reliance Jio. « Si Airtel augmente les prix du postpayé et Vodafone Idea aussi, ces clients ne vont migrer vers personne car ils sont de toute façon au sommet du marché et pas aussi sensibles aux prix qu’ils sont habitués à payer des factures beaucoup plus élevées. Pour eux, payer un prix plus élevé pour la préférence de la marque et pour une meilleure expérience client, je ne pense pas que ce soit un grand défi », a déclaré Kapoor, qui est également un ancien PDG de Bharti Airtel.

« L’augmentation est inévitable car l’Inde est toujours le pays aux tarifs les plus bas au monde et avec l’augmentation du prépayé, le postpayé devrait suivre », Prashant Singhal, leader de la technologie des marchés émergents, des médias et du divertissement et des télécommunications (TMT), EY, mentionné.

Bharti Airtel et Vodafone Idea ont tous deux indiqué leur désir d’atteindre un Arpu (réalisation moyenne par utilisateur) de Rs 300 dans un futur proche pour rester durable sur le marché. « L’Arpu moyen de l’industrie est aujourd’hui d’environ Rs 130. Il y a cinq ans, en 2016, il dépassait Rs 200. Donc, le plus important est que nous devons d’abord ramener l’Arpu à Rs 200 et éventuellement à Rs 300 « , avait déclaré Ravinder Takkar, PDG et directeur général de Vodafone Idea, après l’annonce des réformes des télécommunications.

Actuellement, Vodafone Idea a l’Arpu le plus bas de Rs 109 parmi les entreprises de télécommunications, tandis que Bharti Airtel est en tête avec un Arpu de Rs 153. L’Arpu de Reliance Jio s’élève à Rs 143,6.

