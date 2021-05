Tarik Cohen publie une déclaration après la mort de son frère jumeau ⋆ .

Le demi offensif des Chicago Bears, Tarik Cohen, a reçu des nouvelles horribles lorsque son frère, Tyrell, a été retrouvé mort dimanche.

Selon la police, le corps de Tyrell Cohen a été retrouvé près d’une sous-station près de Raleigh, en Caroline du Nord. On pense que Cohen a été électrocuté alors qu’il grimpait sur l’équipement électrique de la station.

Alors que de nombreux athlètes et fans se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs pensées et leurs prières pour Tarik Cohen et sa famille, il demande la confidentialité dans une déclaration publiée dimanche matin.

«Bien que nous apprécions les pensées et les prières de condoléances, nous vous demandons de respecter notre vie privée pendant cette période. Laissez-nous pleurer. Merci et merci. Vive moi », a écrit Cohen sur son Twitter.

«J’ai perdu mon frère, mon jumeau, moi-même. Quel grand homme il était. Je suis content d’avoir pu exprimer à quel point je l’aime pendant qu’il était ici. Dieu appelle vraiment à la maison le meilleur et le plus digne. Je vais juste le manquer pour toujours. J’ai Riah et Trini Tyrell, je le jure devant Dieu.

Quelle terrible histoire. RIP à Tyrell Cohen.

