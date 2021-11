Tariq Lamptey a quitté Chelsea mais se souvient des conseils de Reece James et ses études sur Ronaldinho et Dani Alves dans sa jeunesse l’ont aidé à devenir l’arrière latéral idéal des temps modernes.

Il faut être courageux pour tourner le dos à l’un des plus grands clubs du monde à Chelsea, mais Tariq Lamptey est la preuve vivante que partir pour Brighton n’est pas nécessairement un recul.

Lamptey a quitté le club avec lequel il était depuis l’âge de huit ans pour essayer de se frayer un chemin en tant que pro en janvier 2020.

Lamptey a fait ses débuts à Chelsea en décembre 2019 et est parti un mois plus tard

Il est maintenant installé à Brighton mais se souvient encore de toutes les pépites de sagesse qu’il a apprises au cours de ses 11 années à la prestigieuse académie de Cobham.

En quittant Chelsea, Lamptey a déclaré à talkSPORT: «J’ai eu le privilège d’être dans un bon endroit où ils m’ont permis de me développer et je leur en suis reconnaissant.

« Mais je pense qu’il était temps d’essayer d’obtenir un temps de jeu régulier et d’essayer simplement de faire passer mon jeu au niveau supérieur et de continuer à se développer.

« A Brighton, il y avait un club fantastique qui avait un bon plan et je l’ai vu comme une chance à saisir. »

Et quelle belle décision de quitter Chelsea s’est avérée être

Un début de saison fulgurant a été cruellement écourté par une blessure aux ischio-jambiers qui a mis fin brutalement à la campagne.

Le retour de Lamptey dans le onze de départ de Brighton ce trimestre a été beaucoup plus stable, mais petit à petit, les fans voient un retour du jeune et dynamique arrière latéral qu’ils ont appris à connaître et à aimer.

Le rôle d’arrière latéral change tout le temps et les perceptions de la position sont loin de l’époque où Jamie Carragher a fait son célèbre « personne ne veut être un jibe de Gary Neville ».

Les ailiers ou les demi-centres défaillants n’ont plus besoin de postuler, avec le jeu brillant de Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson qui en fait sans doute la position de jeu la plus sexy d’une équipe de football.

Alexander-Arnold a établi la norme pour les arrières droits en Angleterre au cours des dernières saisons

Mais maintenant, Reece James, le meilleur buteur de Chelsea cette saison, est celui que beaucoup regardent en ce moment

Les exigences sont élevées pour Lamptey, mais il souligne à juste titre qu’il a appris des meilleurs.

Il a ajouté: « Quand j’étais à Chelsea, Reece James était dans le groupe d’âge plus âgé que moi. Il me donnait toujours de bons conseils. Je suis heureux de le voir aller bien et j’espère que cela continue.

«Il y avait une bonne académie à Chelsea et ils vous donnent les outils dont vous avez besoin pour essayer de développer votre jeu.

«Il se trouve qu’ils ont beaucoup de joueurs dans cette position, mais ils ont des garçons tout autour qui peuvent passer au niveau supérieur.

getty

La compétition était féroce pour Lamptey, qui a joué aux côtés de James à Chelsea dans sa jeunesse

«Le jeu continue de progresser et en tant qu’arrière latéral, vous devez être prêt à défendre en premier, mais essayez de contribuer à l’équipe avec des passes décisives ou des buts. C’est comme ça en ce moment ce qui est génial pour moi car j’aime aller de l’avant et aussi défendre.

«Quand j’étais enfant, j’aimais regarder Dani Alves et Ronaldinho, mais j’aimais aussi regarder Ashley Cole bombarder de haut en bas même si c’était sur le flanc gauche. Il avait une grande énergie et la technique qu’il avait était incroyable.

Lamptey a également révélé dans sa vaste interview sur Boot Room qu’il passait beaucoup de temps à lire toutes sortes de genres de livres lorsqu’il se remettait de sa longue blessure.

Et c’est peut-être sa capacité à éduquer son cerveau de footballeur même lorsqu’il était jeune en regardant des clips des icônes du Brésil et de Cole qui l’a si bien aidé pour prospérer au stade Amex.

