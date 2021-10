Tarja Turunen fait équipe avec le producteur allemand de danse électronique Torsten Stenzel sur le projet Outlanders

ÉTRANGERS, le nouveau projet créé par la légende de la soprano finlandaise Tarja Turunen (SOUHAITE NUIT) et pionnier de l’EDM Torsten Stenzel, sortira sa première chanson, « Au plus près du ciel », le 26 novembre via oreilleMUSIQUE. La piste marque le début d’une série de sorties de huit pistes précédant un album complet; chaque chanson présente un guitariste exceptionnel comme une supposition. Certains participants comprennent Al Di Meola, Joe Satriani, Jennifer Batten, Steve Rothery, Mike Oldfield, Walter Giardino, Ron « Bumblefoot » Thal, Vernon Reid et Marty Friedman.

Enregistrés et mixés principalement sur l’île caribéenne d’Antigua au cours des 10 dernières années, les sons de ÉTRANGERS sont mystiques. Ils sont doux et puissants ; accrocheur et rêveur; moderne mais vintage – en même temps. Leur musique parle d’opposés qui s’attirent comme par magie et les trois piliers esthétiques s’unissent pour créer un son unique et singulier.

« Au plus près du ciel », composé par Tarja et Erik Nyholm, met en vedette le guitariste Trevor Rabin, mieux connu comme guitariste des icônes du rock progressif OUI, ainsi qu’un des meilleurs compositeurs de musique de films à succès hollywoodiens.

Alors, quel genre est ÉTRANGERS? La réponse est simple : c’est un genre musical à part entière, puisque la classification ÉTRANGERS comme tout genre préexistant serait un effort infructueux.

La vision de Tarja pour ÉTRANGERS est de créer quelque chose de frais et de nouveau. ÉTRANGERS combinez des rythmes électroniques relaxants et excitants avec Tarjala voix émotionnelle et classique de , ainsi que des performances de guitare uniques. Ces trois éléments sont une constante dans toutes les chansons.

De côté: « Au plus près du ciel »



Face B : « Au plus près du ciel » (Mélange de doublage)



Publié par Tarja & Torsten – Outlanders le mercredi 27 octobre 2021

