Tarja Turunen parle de sa peur de l’AVC : « C’était un choc pour moi »

Ancien SOUHAITE NUIT la chanteuse Tarja Turunen a parlé de l’AVC qu’elle a subi fin 2018 après la fin de sa tournée américaine.

La chanteuse d’origine finlandaise de 44 ans, qui vit actuellement en Espagne (après avoir résidé auparavant en Finlande et en Argentine), a déclaré à Chaoszine dans une nouvelle interview qu’elle avait décidé de parler de son expérience afin de sensibiliser à la troisième cause principale. de mort pour les femmes.

« Heureusement que j’étais à la maison [when it happened], a-t-elle dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Je viens de rentrer d’une tournée aux États-Unis. C’était une tournée assez difficile et exigeante, et j’avais l’impression d’être complètement épuisé. Habituellement, je suis épuisé après les tournées – j’ai besoin de quelques jours et vraiment du temps de récupération et tout ça. Mais je ‘ je n’ai plus 20 ans — il y a un changement. Même si j’ai toujours pris soin de mon corps, de mon physique et que je me sens en bonne forme et tout ça, mais quand même… je n’aurais jamais pensé que ce genre de chose pourrait m’arriver, mais c’est tout à fait possible pour n’importe qui – et très courant, en fait, aujourd’hui pour les femmes, même dans la quarantaine.

« J’ai décidé d’en parler maintenant – je ne l’ai pas fait à l’époque – parce que je pense que c’est quelque chose de très important de parler [about]. La prise de conscience de cette chose est importante. Donc ça a été un choc pour moi, certainement. »

Selon Tarja, il ne lui a pas fallu très longtemps pour surmonter les effets physiques de l’AVC. « Je n’ai pas souffert », a-t-elle déclaré. « J’ai eu beaucoup de chance. Je n’avais aucun défaut. Sérieusement, j’ai eu beaucoup de chance. Et Dieu merci, j’étais à la maison, c’est arrivé à la maison. [My husband] vu ce qui se passait et il m’a immédiatement emmené à l’hôpital. Et ils m’ont aidé, et tout s’est bien passé. Ils ont fait tout ce qui était nécessaire. Ils n’ont pas découvert quelle en était la cause; ils ne l’ont pas découvert.

« J’ai quitté l’hôpital au bout de trois jours », a-t-elle poursuivi. « Je me suis déconnecté et j’ai dit : ‘D’accord, j’ai 22 concerts à faire en Europe.’ Et le docteur a dit : « Non, vous n’allez nulle part. Mais je devais – je devais le faire. Et je le voulais. Je me sentais bien.

Tarja vient de sortir son premier livre, « Chant dans mon sang », passant par Fusée 88. Rédigé et compilé au cours de la dernière année de confinement, Tarja a recherché parmi des dizaines de photos et de souvenirs pour créer un grand livre de luxe sur sa vie dans la musique. Il y a des contributions d’amis et de collègues qui ont joué un rôle dans sa musique sur scène, en studio et à la maison, ainsi que de nombreuses photos intimes inédites de l’enfance à nos jours.

Tourunen a été licencié de SOUHAITE NUIT à la fin de la tournée 2005 du groupe en se voyant remettre une lettre ouverte publiée sur le SOUHAITE NUIT site internet en même temps. Dans la lettre, les autres membres de SOUHAITE NUIT a écrit: « Pour vous, malheureusement, les affaires, l’argent et les choses qui n’ont rien à voir avec les émotions sont devenues beaucoup plus importantes. »

SOUHAITE NUIT claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen a appelé plus tard la décision de se séparer de Tourunen « la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire. » Pour sa part, Tarja a déclaré que la façon dont elle avait été expulsée du groupe prouvait que ses anciens camarades de groupe n’étaient pas ses amis. « Peut-être qu’un jour je pardonnerai, mais je n’oublierai jamais », a-t-elle déclaré.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).