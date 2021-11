Tarja Turunen : Pourquoi j’ai choisi de ne pas me concentrer sur Nightwish dans mon livre « Singing In My Blood »

« Chant dans mon sang », le premier livre de l’ancien SOUHAITE NUIT chanteur Tarja Turunen, vient d’être mis à disposition via Fusée 88. Rédigé et compilé au cours de la dernière année de confinement, Tarja a recherché parmi des dizaines de photos et de souvenirs pour créer un grand livre de luxe sur sa vie dans la musique. Il y a des contributions d’amis et de collègues qui ont joué un rôle dans sa musique sur scène, en studio et à la maison, ainsi que de nombreuses photos intimes inédites de l’enfance à nos jours.

Lorsqu’on lui a demandé dans une nouvelle interview avec Chaoszine pourquoi elle a choisi de ne pas se concentrer sur son temps avec SOUHAITE NUIT dans le livre, Tarja dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « SOUHAITE NUIT était une grande partie de ma vie. Presque neuf ans, j’ai fait partie du groupe. J’ai donné au groupe ma voix, mon âme, mon visage, mon image. Et cela m’a aussi donné tout le monde du rock and roll, et je suis profondément reconnaissant. Et ça fera toujours partie de ma vie. Mais peu de gens savent vraiment ce que j’ai fait après SOUHAITE NUIT — surtout ici en Finlande ; Je pense que c’est vraiment un manque d’information en cours. Les gens savent ce que je fais à l’étranger, mais pas ici. Et c’était mon intention — c’était vraiment d’ouvrir cette partie de mon voyage et [focus on the fact I’ve] J’ai fait une carrière solo presque le double du temps que j’avais passé dans le groupe, donc j’ai survécu seul là-bas. »

Pour plus d’informations sur « Chant dans mon sang », visitez tarjabook.com.

Tourunen a été licencié de SOUHAITE NUIT à la fin de la tournée 2005 du groupe en se voyant remettre une lettre ouverte publiée sur le SOUHAITE NUIT site internet en même temps. Dans la lettre, les autres membres de SOUHAITE NUIT a écrit: « Pour vous, malheureusement, les affaires, l’argent et les choses qui n’ont rien à voir avec les émotions sont devenues beaucoup plus importantes. »

SOUHAITE NUIT claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen a appelé plus tard la décision de se séparer de Tourunen « la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire. » Pour sa part, Tarja a déclaré que la façon dont elle avait été expulsée du groupe prouvait que ses anciens camarades de groupe n’étaient pas ses amis. « Peut-être qu’un jour je pardonnerai, mais je n’oublierai jamais », a-t-elle déclaré.

En 2019, Tourunen a rejeté le bavardage sur Internet au sujet de son retour possible à SOUHAITE NUIT après ses retrouvailles sur scène en décembre 2017 avec le bassiste/chanteur du groupe Marko « Marco » Hietala au cours d’une « Raskasta Joulua » concert à Hämeenlinna, Finlande.

« Je sais que beaucoup de fans aimeraient voir quelque chose se produire, mais c’est très loin », a-t-elle déclaré. Kerrang ! magazine. « Personnellement, je ne vois rien se passer entre moi et eux, pour être parfaitement honnête. Marco est venu un peu plus tard dans le groupe; il n’était pas là depuis le début. Il a toujours été un gars dont j’étais proche. Moi et [NIGHTWISH keyboardist/leader] Tuomas Holopainen, cependant, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps… mais nous sommes restés en contact. Ce n’est pas mauvais. Le passé est ce qu’il est ; nous ne pouvons pas changer cela. Nous ne pouvons que changer l’avenir. »

SOUHAITE NUITla biographie autorisée de, « Once Upon a Nightwish: La biographie officielle 1996-2006 », a été publié en finnois en 2006 et en anglais trois ans plus tard.

Tourunenle mari de, Marcelo Cabuli, et ses partenaires commerciaux ont ensuite poursuivi les parties derrière le livre pour diffamation. Nommé dans le procès étaient la maison d’édition Comme Kustannus Oy et l’auteur du livre, Marko « Mape » Ollila. Cabuli et ses partenaires commerciaux brésiliens ont fait valoir que le livre contient de fausses accusations et insinuations qui leur ont causé des souffrances et des problèmes financiers.

Le livre blâmé Cabuli pour les événements qui ont précédé Tourunenl’expulsion dramatique du groupe fin 2005.

En 2011, le tribunal de district d’Helsinki a rejeté Cabulidu procès, jugeant que le livre — qui critiquait Cabuli sur seulement quelques-unes de ses 380 pages – n’a pas nui à son travail ou à sa réputation en Amérique du Sud. De plus, le tribunal a déterminé que Ollila n’a pas dépeint malicieusement Cabuli sous un jour négatif.



