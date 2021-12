Tarja Turunen sur la vie à travers la pandémie : « Le début a été difficile »

Ancien SOUHAIT NOCTURNE chanteur Tarja Turunen, qui vient de sortir son premier livre, « Chanter dans mon sang », a parlé à Parler Radio Europe sur la façon dont elle a géré le fait qu’elle n’a pas pu se produire en direct pendant près de deux ans en raison de la pandémie de coronavirus en cours. « Le début a été difficile, je dois dire », a-t-elle déclaré. « J’ai eu un coup – un coup mental – [and] aussi un coup physique en ne sachant pas ce qu’il y a là, combien de temps nous devons attendre, de quoi s’agit-il. Mais ensuite, quand j’ai découvert qu’il n’était pas nécessaire que je me batte vraiment contre l’univers – je veux dire, je ne suis qu’une seule personne et j’ai besoin de trouver à nouveau l’inspiration et j’ai besoin de trouver ma muse. Et je l’ai trouvé. Et ce projet avec le livre est arrivé, en fait, à un moment parfait parce qu’il m’a donné une chance de vraiment penser à ma vie, à ce que j’ai vécu dans ma vie, et c’était une guérison – sérieusement, c’était un processus de guérison. Puis j’ai découvert que, d’accord, je peux toucher mon piano et commencer à écrire de nouvelles chansons. Et puis, petit à petit, tout a commencé à revenir à la normale, en quelque sorte – sans spectacles, d’accord, sans être un artiste de la scène mais un artiste quand même. »

« Chanter dans mon sang » a été mis à disposition via Fusée 88. Rédigé et compilé au cours de la dernière année de confinement, Tarja a recherché parmi des dizaines de photos et de souvenirs pour créer un grand livre de luxe sur sa vie dans la musique. Il y a des contributions d’amis et de collègues qui ont joué un rôle dans sa musique sur scène, en studio et à la maison, ainsi que de nombreuses photos intimes inédites de l’enfance à nos jours.

Tarja a déclaré: « Chanter est dans mon sang. Depuis que je suis une petite fille, j’aime jouer … mais ne pouvant pas être sur scène en 2020, j’ai passé beaucoup de temps à parcourir des albums photo, à voir toutes ces scènes joyeuses de enfance, grandir et faire de la musique, connaître mes fans et parcourir le monde en enregistrant et en jouant, en s’amusant ; ces souvenirs remplissent ce livre.

« Dans ‘Chanter dans mon sang’, je raconte mon histoire de faire de la musique et partage beaucoup de photos personnelles. Il s’agit d’un grand livre cartonné de plus de 200 pages rempli de photographies qui se décline en deux versions de luxe. »

Pour plus d’informations sur « Chanter dans mon sang », visitez tarjabook.com.

Le chanteur finlandais de 44 ans, qui vit actuellement en Espagne (après avoir résidé auparavant en Finlande et en Argentine), a été licencié de SOUHAIT NOCTURNE à la fin de la tournée 2005 du groupe en recevant une lettre ouverte qui a été publiée sur le SOUHAIT NOCTURNE site internet en même temps. Dans la lettre, les autres membres de SOUHAIT NOCTURNE a écrit: « Pour vous, malheureusement, les affaires, l’argent et les choses qui n’ont rien à voir avec les émotions sont devenues beaucoup plus importantes. »

SOUHAIT NOCTURNE claviériste et auteur-compositeur principal Tuomas Holopainen a appelé plus tard la décision de se séparer de Tourunen « la chose la plus difficile que j’aie jamais eu à faire. » Pour sa part, Tarja a déclaré que la façon dont elle avait été expulsée du groupe prouvait que ses anciens camarades de groupe n’étaient pas ses amis. « Peut-être qu’un jour je pardonnerai, mais je n’oublierai jamais », a-t-elle déclaré.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).