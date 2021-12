Tarte aux cornichons et aux canneberges ? La concoction de l’Utah fait exploser Internet

L’Utah est peut-être connu sous le nom de Beehive State, mais il gagne rapidement un nouveau surnom sur les réseaux sociaux : l’État avec la tarte la plus dégoûtante de tous les temps. Avec la saison des vacances ici et des plats appétissants partagés partout, la propre tarte aux canneberges et aux cornichons de l’Utah génère beaucoup de buzz et de dégoût sur les réseaux sociaux, certains déclarant que ce plat unique est l’aliment le plus grossier qui existe.

La controverse entourant la tarte aux cornichons aux canneberges a été déclenchée avant Thanksgiving lorsque Fox 13 News Utah s’est rendu sur Twitter avec une image d’une étrange concoction. La tarte est garnie de rose-violet vif grâce aux canneberges, qui sont ensuite recouvertes d’une couche de cornichons tranchés. Fox 13 a partagé l’image en demandant : « Tarte aux canneberges et cornichons ? Apparemment, c’est un truc de l’Utah. L’avez-vous déjà essayé ? »

Tarte aux canneberges et cornichons? Apparemment, c’est un truc de l’Utah. L’avez-vous déjà essayé? pic.twitter.com/DZGyxgURos – FOX 13 News Utah (@fox13) 23 novembre 2021

La plupart des utilisateurs de Twitter ne l’avaient en fait pas essayé, et selon la forte réponse, presque aucun n’est prêt à y goûter. Le tweet de Fox 13 a déclenché une tempête de réponses, avec une personne tweetant : « Si les États-Unis voyaient ce que les États-Unis faisaient, les États-Unis ordonneraient une intervention militaire aux États-Unis ». Quelqu’un d’autre a dit que même s’ils « adorent les cornichons », le créateur de la tarte aux cornichons aux canneberges « mérite une peine de prison ». Une troisième personne a tweeté: « Quelle est cette monstruosité, je ne pense pas que je me sois jamais senti aussi violé par la tarte de ma vie », avec quelqu’un d’autre déclarant la tarte « au-delà de dégoûtant ». Les chefs célèbres Alex Guarnaschelli et Duff Goldman ont même pris la parole, Guarnaschelli demandant simplement « quoi » alors que Goldman a tweeté, « oh non ».

Les utilisateurs de Twitter peuvent pousser un soupir de soulagement, car The Beehive a creusé un peu et a découvert que la tarte aux cornichons aux canneberges peut être un faux, ou à tout le moins, pas un aliment de base de l’Utah. Selon le point de vente, la recette a commencé sur un blog intitulé « Lindaseccaspina se souvient de l’invention de la roue », qui a noté qu’Antoinette Errante avait concocté le plat intéressant. Seccaspina est originaire du Québec, au Canada, et l’image prétendant être la tarte aux cornichons aux canneberges aurait été tirée d’un article de blog Pen & Fork de 2010 sur une tarte aux légumes, avec un peu de confusion parmi les amis, ce qui a conduit à son surnom. la tarte aux cornichons aux canneberges.

Quant à la tarte ? Errante l’aurait fait. La tarte commence par une tarte aux canneberges typique, dont vous pouvez trouver une recette ici. Il est ensuite garni de cornichons tranchés, créant la tarte aux cornichons aux canneberges. Quant à son goût, TheBeehive a fait la tarte, avec quelques améliorations, et a dit qu’elle avait le goût de « tarte aux canneberges avec un soupçon de cornichon. La garniture aux canneberges était suffisamment acidulée pour que, même si vous pouviez goûter le croquant et le l’acidité du cornichon, ce n’était pas écrasant et ce n’était qu’à quelques notes de l’acidité de la garniture. J’ai été surpris d’en avoir mangé autant que j’en ai mangé. Était-ce excellent? Non. Mais était-ce terrible ? Aussi non. »