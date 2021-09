Tartes végétaliennes et balades à vélo pour les fans des Spurs et de Chelsea ? – Vital Football

Je ne suis pas tout à fait sûr que les fans de Tottenham Hotspur et Chelsea se concentreront, pour leur derby de Londres en Premier League le 19 septembre, sur le réchauffement climatique, mais les deux clubs le seront !

La plupart des fans regarderont la table, car les deux clubs se battent, dès le début, pour les plus grands honneurs avec Liverpool et les géants de Manchester United et City. Beaucoup de cotes pour les paris sportifs au Royaume-Uni sur le choc des Londoniens et sur les cotes du titre. Cependant, tandis que les fans pensent au match, on leur demande également de penser à l’environnement.

Il semble que le match, qui se jouera au Tottenham Hotspur Stadium, déjà nommé le club le plus vert de la Premier League, cherche à en faire le premier match neutre en carbone net, dans une initiative apparemment soutenue par le gouvernement.

Les Spurs ont travaillé dur sur leur nouveau stade pour le rendre aussi écologique que possible avec une déclaration d’intention sur leur site Web.

Les politiques fondamentales du Club sont :

Recycler tous les déchets générés dans le Club dans la mesure du possible et augmenter le détournement des déchets loin des décharges Réduire notre empreinte plastique à usage unique dans le but d’éliminer son utilisation dans les opérations du Club, en cherchant à s’approvisionner en matériaux plus respectueux de l’environnement dans la mesure du possible Éduquer et inspirer les jeunes de nos communautés grâce au travail de la Fondation Tottenham Hotspur Promouvoir des modes de transport alternatifs pour les supporters et le personnel vers et depuis le stade et le centre d’entraînement qui ont un impact réduit sur l’environnement Identifier des options alimentaires d’origine locale et durable pour répondre à divers besoins alimentaires, y compris des options alimentaires à base de plantes, dans notre stade

Et maintenant, ils cherchent à aller plus loin en encourageant tous les fans à devenir végétaliens pour la journée comme une mesure, selon le rapport de la BBC, je ne sais vraiment pas comment cela va se passer si je suis honnête. Oui, nous devons tous faire notre part, mais la direction du voyage doit sûrement venir des grandes entreprises et du gouvernement, plutôt que de prêcher aux fans, dans un match important, où les fans veulent rencontrer des amis, s’amuser, et oublier la « vie normale » pendant 90 minutes ?

Le président Daniel Levy a déclaré que les Spurs étaient ravis de faire partie de “cette initiative révolutionnaire qui démontrera le rôle que notre jeu peut jouer dans la résolution du problème urgent du changement climatique”.

Alors voilà les fans, il faut arriver en transports en commun, marcher ou faire du vélo jusqu’au sol. Les deux équipes arriveront dans des autocars propulsés au biocarburant. Des entraîneurs pleins de joueurs qui seront rentrés de leurs maisons lointaines et de leurs destinations de vacances mondiales avant la saison !

