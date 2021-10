Tarun Katial lance la plateforme réservée aux femmes Eve World

Eve World a intégré Aparna Acharekar et Rajneel Kumar en tant que co-fondateurs

Tarun Katial a annoncé sa prochaine plate-forme d’entreprise Eve World. La plate-forme réservée aux femmes qui offre l’expression, la création et l’habilitation communautaire veut créer une expérience numérique positive et précieuse pour les femmes. La société a levé l’investissement initial de Jungle Ventures, basé à Singapour, avant le lancement. Cependant, le montant de l’investissement n’a pas été divulgué.

La plate-forme a intégré Aparna Acharekar et Rajneel Kumar en tant que co-fondateurs. Acharekar sera responsable de la création du contenu et des verticales communautaires. Rajneel Kumar dirigera les secteurs verticaux des produits, de la technologie et de la croissance. Kumar a de l’expérience dans la création de grandes plateformes de jeux, de streaming et de technologies grand public. Considérablement, Katial, Kumar et Acharekar sont d’anciens collègues qui ont travaillé ensemble sur la plate-forme over-the-top (OTT) ZEE5.

Selon Tarun Katial, PDG et fondateur d’Eve World, le monde qui nous entoure a été traditionnellement construit en gardant à l’esprit les hommes en tant qu’utilisateurs moyens. Ses co-fondateurs Aparna Acharekar et Rajneel Kumar ont partagé cette vision et cet objectif pendant un certain temps et ils ont décidé de s’unir pour innover en gardant les femmes au centre de l’univers, a noté Katial.

« Eve World permettra et autonomisera les femmes à réaliser ce qu’elles veulent dans un environnement qui favorise leurs aspirations. Nous voulons devenir une plate-forme qui donne aux femmes une véritable liberté en ligne, leur permettant de créer et de consommer du contenu, d’avoir des conversations significatives, de partager des opinions, des pensées et de créer des liens sociaux qui les aideront à grandir et à se développer. Pour cela, nous sommes heureux d’avoir le soutien de Jungle Ventures – Amit Anand et Rishab Malik pour donner vie à cette vision », a ajouté Katial.

Katial a quitté son poste de directeur général de ZEE5 India l’année dernière. Il a également travaillé avec d’autres grandes organisations de médias et de divertissement telles que Star Network, Sony Entertainment et des agences de publicité telles que Saatchi, Enterprise Nexus Lowe et Ogilvy & Mather.

