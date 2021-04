TAS confirme le bronze de Ruth Beitia à Londres 2012

07/04/2021 à 16:43 CEST

L’Espagnole Ruth Beitia, actuelle championne olympique de saut en hauteur, a été confirmée médaillée de bronze aux Jeux de Londres 2012 une fois que le Tribunal arbitral du sport (TAS) a confirmé la suspension de la Russe Svetlana Shkolina.

Beitia s’était qualifiée quatrième de la finale olympique de Londres, derrière Shkolina, qui a été suspendue pour dopage avec onze autres athlètes russes qui ont participé à ces Jeux.

Le TAS a partiellement accueilli l’appel de Shkolina pour modifier la période de disqualification, qui a été ramenée de 4 ans à 2 ans et 9 mois.

La résolution TAS implique l’annulation de tous les résultats obtenus par Shkolina entre le 16 juillet 2012 et le 31 décembre 2014. La finale olympique de Londres 2012 s’est déroulée le 27 juillet.

Beitia, championne olympique de Rio 2012, arrive également à la deuxième place des Coupes du monde de Moscou 2013 après avoir fermé le podium après la russe et américaine Brigetta Barrett.

Le détenteur du record espagnol de saut en hauteur, maintenant à la retraite, est le seul athlète espagnol médaillé olympique à plus d’une occasion.

– Histoire internationale

Jeux Olympiques: Or 2016 et Bronze 2012

Coupes du monde: Argent 2013

Européens: Or 2012, 2014, 2016

World Indoor Track: Argent 2010 et 2016 et Bronze 2006 et 2014

Piste européenne en salle: Or 2013, Argent 2005, 2009, 2011, 2017; et bronze 2007.

Européens U23: Or 2001

Jeux méditerranéens: Or 2005