Tas grand homme médecine | Ligne électrique

Du Canada nous vient cette histoire ridicule au sujet d’une subvention universitaire pour étudier des méthodes préscientifiques de prévention du cancer. On pourrait dire que la seule chose importante dans cette histoire est le chiffre en dollars : 1,2 million de dollars. Les institutions universitaires existent en grande partie sous forme de caisses noires pour acheminer de l’argent entre les mains des électeurs libéraux.

Je suis presque sûr que tout humour dans ce qui suit n’est pas intentionnel :

Une professeure de l’Université Lakehead et son équipe de recherche en partenariat avec des détenteurs de connaissances traditionnelles et le Centre d’accès aux soins de santé Waasegiizhig Nanaandawe’iyewigamig (WNHAC) reçoivent un financement de 1,2 million de dollars des IRSC pour explorer l’efficacité de l’utilisation de la guérison traditionnelle pour prévenir le cancer.

***

Ce projet mettra en œuvre des activités de guérison traditionnelles pour lutter contre les impacts du colonialisme dans la zone de service du WNHAC. Il évaluera les impacts de l’intervention à travers une pré- et post-conception qui explorera et mesurera les risques et les facteurs de protection.

En utilisant une approche de recherche à méthodes mixtes autochtones, cette étude privilégiera les façons autochtones de savoir et de faire et des résultats tangibles pour les communautés autochtones grâce à la mise en œuvre de camps de médecine et de visites de praticiens de la santé traditionnels.