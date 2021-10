*La semaine dernière, Paramount a publié la nouvelle bande-annonce de « Le jeu » et un premier regard sur Tasha Mack, le personnage joué à la perfection par Wendy Raquel Robinson, étant tout aussi grande patronne qu’elle ne l’a jamais été. La même bande-annonce montre également le retour d’Hosea Chancez en tant que Malik Wright.

« The Game » déménagera également de San Diego à Las Vegas pour le renouveau, selon Paramount.

La description officielle est la suivante : « The Game revient avec un mélange de nouveaux joueurs et de distribution originale pour offrir un examen moderne de la culture noire à travers le prisme du football professionnel. L’équipe s’attaquera au racisme, au sexisme, au classisme et plus encore alors qu’ils se battent pour la gloire, la fortune, le respect et l’amour, tout en essayant de garder leur âme alors qu’ils jouent chacun à « The Game ».

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : VIDÉO : Fusillade dans une école du Texas : les familles du tireur et de la cible présumés disent chacune que leur enfant était la « victime »

Alors que Pooch Hall et Brittany Daniel ne reprendront leurs rôles de Derwin Davis et Kelly Pitts que pour des apparitions spéciales, « The Game » mettra également en vedette de nombreux nouveaux membres de la distribution.

Les membres débutants de la distribution incluent Adriyan Rae (Chicago Fire) dans le rôle de Brittany Pitts, la fille de Jason et Kelly Pitts; Vaughn Hebron (The Oval de Tyler Perry) dans le rôle de Jamison Fields, un agent libre non repêché; Analisa Velez (Sneaky Pete) dans le rôle de Raquel Navarro, la meilleure amie de Brittany ; et Toby Sandeman (Power Book III: Raising Kanan) dans le rôle de Garret Evans, le meilleur joueur de football de la ligue.

La série originale était un spin-off de Girlfriends et a été créée sur The CW en 2006. La comédie dramatique a été diffusée pendant trois saisons avant d’être annulée. BET a relancé le spectacle, et il a duré six saisons supplémentaires, se terminant en 2015.

CBS Studios, Akil Productions et Grammnet NH Productions produisent la nouvelle série. La première saison de 10 épisodes sera diffusée le jeudi 11 novembre sur Paramount+.