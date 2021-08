Tasses à café conservatrices comparées ⋆ 10z virales

Agressé par la réalité. (Photo : Luther Abel)

Basé sur une étude totalement et totalement très objective

Il existe de nombreux sujets sur lesquels les conservateurs divergent. Police étrangère. Tarifs. Heure du conte de drag-queen. Les propriétaires du Queens. Mais peut-être que la question qui divise le plus la droite est celle de savoir quel point de vente conservateur a la meilleure tasse de café. La lutte titanesque pour la suprématie de la caféine est née d’un combat toujours en cours entre Ben Shapiro du Daily Wire et Steven Crowder de Louder with Crowder.

Shapiro, fournisseur du « Leftist Tears Hot or Cold Tumbler » et Crowder, le visage du « Louder with Crowder Mug Club », se moquent avec bonhomie des offres de l’autre depuis un certain temps maintenant. Interrogé sur l’état des récipients à café du conservatisme, Michael Knowles, un autre animateur du Daily Wire, a déclaré avec un sourire que “La tasse Louder with Crowder est mieux utilisée pour cendre mes cigares”. Alors que les gros chiens du café conservateur se sont pris à la gorge, quelques autres prétendants sont tranquillement entrés dans la mêlée.

Parmi les innombrables parvenus, les deux plus dignes de mention sont les tasses du magazine Commentary et de National Review. Alors, comment se mesurent les différents navires ? Quelle tasse peut revendiquer la distinction de meilleure tasse à café du conservatisme ?

Pour rendre ce concours aussi objectif que possible, le comité d’examen de la tasse de café conservateur NR, dont je suis le membre autoproclamé et unique, a mené une étude de qualité Consumer Reports. Les navires ont été achetés individuellement par moi pour éviter les accusations de favoritisme, même si je suppose que je ne peux pas échapper à mon parti pris inhérent en tant que critique écrivant pour et sur NRO. L’institution gagnante, souhaitant se vanter de sa distinction sur sa page d’accueil, peut ainsi choisir de se désigner comme la meilleure tasse de café en conservatisme (selon un stagiaire NR).

L’étude a évalué les tasses sur la base de trois catégories : apparence, fonction et rétention de chaleur.* Les notes sont sur une échelle de un à quatre, quatre étant la meilleure.

(Photo : Luther Abel)

Apparence

La tasse est-elle esthétiquement agréable en termes de couleur et de forme, et la conception est-elle durable ?

Plus fort avec Crowder

Le mug Louder with Crowder est un récipient visuellement substantiel, plus large que haut. Il a un joli motif d’œuf de rouge-gorge d’un bleu profond, avec des lettres dans un beau blanc et rouge. La tasse aurait l’air aussi confortable perchée sur le bureau d’un cadre que dans le dortoir d’un étudiant. Il n’est pas antagoniste en parole ou en image et peut être utilisé en société mixte sans problème. Après deux ans d’utilisation, le mug ne montre aucun signe de détérioration.

Note : 4/4

Fil quotidien

Le gobelet Daily Wire est tout ce que le mug Louder with Crowder n’est pas du point de vue de l’apparence. Industriel et sobre, avec un corps en aluminium enveloppé de noir, le gobelet évoque un 20 ans urbain et quelque chose dans un col roulé noir. Le lettrage est fort et percutant, indiquant «Larmes de gauche (chaudes ou froides)» au milieu avec le logo Daily Wire le long du quart inférieur. Une petite larme de gauche est tout ce qui apparaît de l’autre côté, une touche amusante. Le gobelet vieillit mal, des taches et des taches apparaissent après quelques mois d’utilisation. Certainement pas la qualité Yeti.

Note : 2/4

Examen national

La tasse de National Review est un beau garçon. Construit selon le ratio de tasse traditionnel, il est aussi conservateur en apparence que le magazine l’est dans son contenu. Le seul lettrage qui apparaît est « National Review EST. 1955″ des deux côtés, de sorte que le buveur et les observateurs sachent dans quelle tasse on boit. Pratique. Pour le modèle particulier testé, le corps est blanc, la poignée et l’intérieur noirs – subtils et attrayants. Le mug n’indique aucune usure après trois mois d’utilisation quotidienne.

Note : 3/4

Commentaire

La tasse Commentary a une présence, mieux décrite comme la Louboutin du groupe, avec un intérieur rouge brillant qui ressort d’un extérieur noir mat. Légèrement plus trapu que l’option NR mais plus fin que le LwC, le mug Commentary a peut-être trouvé le point idéal sur le plan esthétique. Si vous aimez beaucoup de mots, et les auditeurs de John Podhoretz le font évidemment, alors cette tasse peut être votre tasse de thé, comme elle l’a plus que toute autre, avec “Keep the Candle Burning: The Commentary Magazine Podcast” et le podcast Commentary logo inscrit des deux côtés. Après deux mois, la tasse est toujours frappante, mais les entailles et les marques déjà évidentes dans la finition mate sont susceptibles de continuer à s’accumuler.

Note : 3/4

(Photo : Luther Abel)

Fonction

Est-il confortable en main ? Voyage-t-il bien ? Passe-t-il au lave-vaisselle ?

Plus fort avec Crowder

Ergonomiquement, le mug LwC est un mug pour homme. Il faudrait que ce soit une affaire à deux mains pour que beaucoup puissent siroter en toute sécurité cette chose. La combinaison de son poids le plus lourd de sa catégorie (16,6 oz), de sa capacité (16 fl oz) et de sa large construction signifie qu’une grande partie de l’attraction gravitationnelle du liquide sera loin de la poignée. Cette poignée elle-même mesure environ trois doigts et la tasse s’éloignera naturellement de la poignée lorsqu’elle sera ramassée. Les questions de praticité se posent également au lave-vaisselle. La largeur de la tasse en fait un rongeur d’espace dans le panier supérieur. À son crédit, la tasse LwC est la meilleure de sa catégorie en tant que récipient à l’avoine ou à ramen.

Note : 2/4

Fil quotidien

Sur le plan ergonomique, le gobelet Daily Wire est médiocre. Le plus léger du groupe (9,8 oz) et pouvant contenir 16 fl oz confortablement, le gobelet est le meilleur dans la voiture ou partout ailleurs, un contenant de boisson couvert est préférable. Malheureusement, il n’a ni poignée, ni tapis adhérent ni rainures extérieures pour les doigts, ce qui le rend désagréable à tenir pendant un certain temps. C’est comme saisir un verre à boire légèrement gonflé; ceux qui ont des problèmes de canal carpien feraient bien de l’éviter. De plus, le couvercle est bon marché, sans aucun moyen de fermer le port de boisson. Étant de la taille d’un verre à boire gonflé, le gobelet s’adapte parfaitement au lave-vaisselle et est explicitement lavable au lave-vaisselle. Les taches qui apparaissent après quelques mois, comme indiqué ci-dessus, peuvent être dues au lave-vaisselle, donc ceux qui s’inquiètent de ces choses peuvent préférer se laver les mains. Là où le gobelet Leftist Tears domine, c’est pour garder votre café chaud. Les trois autres, avec leurs toits ouverts et leur construction sans dewar, n’étaient même pas compétitifs. De plus, c’est le seul navire qui peut être utilisé en toute sécurité sur un bureau en bois par temps chaud sans caboteur, car le conteneur ne transpire pas.

Note : 3/4

Examen national

Sur le plan ergonomique, le mug NR est bien équilibré pour les mains de toutes tailles. Comme le dit l’expression, « les fabricants de tasses reposent sur les épaules de géants » et l’adhésion de NR à la tradition est à son avantage. Deuxième plus légère à 12,6 oz et à peine capable de contenir 12 fl oz, la tasse reste droite dans les mains lorsqu’elle est pleine. Le manche est assez fin pour le confort mais reste substantiel. C’est la meilleure expérience de consommation de table à bouche dans le domaine. Le mug NR convient à tout lave-vaisselle, car sa largeur lui permet de se nicher dans le domaine des verres sans empiéter sur le quartier du bol.

Note : 4/4

Commentaire

Sur le plan ergonomique, la tasse Commentary souffre de bon nombre des mêmes problèmes que l’option LwC. En raison de la taille courte et robuste de la tasse, la poignée est nécessairement bombée, ce qui signifie que lorsque l’on tient la poignée de manière lâche, la tasse s’incline, risquant de renverser le café. Deuxième plus lourd à 13,4 oz et contenant 12 fl oz, il n’est pas inconfortable et procure une sensation de solidité. Pas génial, mais pas mal non plus. Bien qu’il fonctionne dans le panier supérieur d’un lave-vaisselle, l’ajustement est plus serré que celui de NR. De plus, le renflement de la poignée peut rendre difficile l’insertion par rapport aux alternatives plus élégantes.

Note : 3/4

(Photo : Luther Abel)

Rétention de chaleur

La plupart l’aiment chaud : la tasse le garde-t-elle ainsi ?

Pour déterminer quel moyen de transport de café garde le « brun chaud » d’un utilisateur le plus longtemps possible, l’examinateur a fait bouillir de l’eau et l’a versée dans les quatre récipients. Toutes les cinq minutes, ledit critique prenait des mesures de température avec un thermomètre à viande. Le « gobelet à chaud ou à froid » du Daily Wire a fourni une excellente rétention de la chaleur. NR et Commentary étaient à égalité, tandis que le mastodonte de LwC arrivait en dernier. Des points ont été attribués pour refléter le vaste écart entre la première et la deuxième place.

Perte de température au fil du temps

Concurrent °F@5 min °F@10 min °F@15 min Plus fort avec Crowder 154 137 126 Daily Wire 187 182

179

Revue nationale 157 142 131 Commentaire 156 142 131

Fil quotidien : 4/4

NR et commentaire : 2/4

Plus fort avec Crowder : 1/4

(Photo : Luther Abel)

Conclusion

Score des décomptes

Concurrent Apparence Fonction Rétention de chaleur Totalement plus fort avec foule 4 2 1 7 Quotidien Fil 2 3 4

9

Revue nationale 3 4 2

9

Commentaire 3 3 2 8

En conclusion, toutes les tasses à café se sont admirablement acquittées. La tasse de la National Review est techniquement à égalité de points avec le gobelet Daily Wire, mais lie la capitulation et le football. Ainsi, nous, du comité d’examen objectif de la tasse de café conservateur NR, accordons la couronne à la tasse NR. Quelle que soit la manière dont vous aimez votre café, il est préférable de le déguster dans une tasse NR, en se mariant à merveille avec un abonnement NR-Plus. La science (excusez-moi, la Science) est réglée.

Vous voulez de l’équité ? Je suis sûr que le concours du meilleur mug progressif est plus équitable.

*Remarque : Étant donné que trois des quatre tasses à café ne sont disponibles que pour les abonnés des publications correspondantes, les prix n’étaient pas comparables et n’étaient donc pas utilisés comme catégorie dans ce système de notation sophistiqué.

Luther Ray Abel est un vétéran de l’US Navy et fréquente l’Université Lawrence. Il est de retour stagiaire en rédaction d’été à National Review.

