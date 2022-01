Tasva exhorte les mariés à être eux-mêmes le jour du mariage dans sa dernière campagne

Tasva, la marque de vêtements ethniques pour hommes de Tarun Tahiliani et Aditya Birla Group, a lancé une nouvelle campagne, « Sada Mast Raho ». Avec cette campagne, la marque remet en cause le code de conduite sociale prescrit au marié à son mariage. Lancée en association avec Taproot Dentsu, la campagne encourage les hommes à se sentir libres de s’exprimer dans leur véritable esprit, en particulier lors de leur journée spéciale.

« L’esprit de Tasva, c’est-à-dire ‘le meilleur de soi’, ne peut s’exprimer dans des portraits blasés et forcés, mais doit s’exprimer dans les possibilités actuelles – de mouvement, de liberté et d’expression de soi. Le film capture magnifiquement cela à l’ère numérique. Et nos vêtements sont également jeunes, ajustés, sculptés mais conçus pour l’ajustement et le mouvement – une brise légère et fraîche – Sada Mast Raho », a déclaré Tarun Tahiliani, Tasva, une entreprise du groupe Aditya Birla.

Bien que la mode masculine en Inde ait évolué au fil du temps, les vêtements de mariage prêt-à-porter sont encore limités en termes de style, de coupe et de qualité. D’ailleurs, le choix de la tenue du marié fait souvent consensus entre sa mère, sa sœur ou sa future mariée en Inde, sinon plus. Par conséquent, les mariés trouvent souvent leur style et leurs goûts compromis, ainsi que leur expression limitée lorsqu’il s’agit de leur mariage. Dans ce contexte, la campagne exhorte les mariés à être eux-mêmes, d’autant plus le jour le plus important de leur vie.

« Quand vous voyez la publicité dans ce segment, tout cela semble plutôt sérieux. À la façon dont un homme pose après avoir porté des vêtements indiens traditionnels, il semble qu’il soit sur le point de sauver le monde. De plus, lorsqu’il s’agit de mariages, « sada sukhi raho », « sada suhagan raho » (à la mariée), etc. sont les bénédictions habituelles qui sont données. Nous avons dit de changer la conversation parce que les jeunes hommes qui ont le mariage en tête ne se transforment pas soudainement en ces hommes très sérieux. C’est leur grand jour et ils veulent toujours passer un bon moment. C’est pourquoi nous avons écrit ‘Sada Mast Raho’ », a déclaré Titus Upputuru, responsable créatif de Taproot Dentsu, Gurgaon.

Dans la campagne, une scène d’une réception de mariage typique a été représentée. Alors que le marié se rend compte que les invités s’ennuient et que la mariée est perplexe, il fait signe au groupe de jouer quelque chose d’intéressant. On le voit rejoindre le groupe et chanter « Fursat Na Dekho, Mahurat Na Dekho, Sada Mast Raho ».

« Les hommes d’aujourd’hui ont des préférences très claires en ce qui concerne leur tenue vestimentaire. Mais en ce qui concerne les vêtements indiens, ils sont quelque peu perdus en raison du manque d’options, contrairement aux vêtements occidentaux. Avec Tasva, nous visons à élargir leur gamme de choix et à encourager cette expression de soi naturelle et cette exubérance, même dans les vêtements indiens. Cette campagne est un moyen absolument rafraîchissant de briser le sérieux qui accompagne les vêtements ethniques », a déclaré Abhinav Kaushik, directeur de Taproot Dentsu Gurgaon.

Lire aussi : Les entreprises Edtech se rapprochentpour former India EdTech Consortium sous l’égide de l’IAMAI

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.