Tata AIA cordes à Neeraj Chopra comme ambassadrice de la marque

Il est nécessaire d’éduquer les Indiens sur l’importance de l’assurance-vie, a déclaré Chopra.

Tata AIA Life Insurance a conclu un partenariat de marque pluriannuel avec le médaillé d’or olympique Neeraj Chopra, en tant qu’ambassadeur de la marque. Victoire post-olympique, il s’agit de son premier partenariat avec la marque, a déclaré la société dans un communiqué. Dans le cadre de ce partenariat, Chopra soutiendra les efforts de Tata AIA pour offrir des solutions de protection de la vie et de santé et bien-être à ses consommateurs au cours des prochaines années. “En tant que lauréat VSM dans l’armée et icône nationale aujourd’hui, Neeraj symbolise une passion incroyable pour l’excellence et un grand engagement au service de la nation”, a déclaré Venky Iyer, vice-président exécutif et directeur de la distribution, Tata AIA Life Insurance.

«Pour nous chez Tata AIA, son parcours sportif fait écho à notre vision de permettre des rêves et d’inspirer des vies plus saines et plus heureuses. Et tout comme nous l’observons dans le parcours de Neeraj, la passion pour l’excellence et l’obsession de faire le meilleur pour nos consommateurs, le peuple indien, font partie des valeurs fondamentales de Tata AIA », a ajouté Iyer.

Alors que l’athlète indien a toujours établi des références élevées et a été le pionnier du changement grâce à son dévouement à son sport, il incarne étroitement la vision de Tata AIA de permettre des rêves et d’inspirer des vies plus saines et plus heureuses, a déclaré la société. De plus, il est également d’avis que l’assurance-vie aide les individus à planifier leurs besoins en matière de protection ainsi qu’à répondre à leurs besoins en matière de santé, de bien-être et de création de richesse, ajoute le communiqué.

« Rejoindre la famille Tata AIA était une étape logique pour moi. Je crois fermement qu’il est nécessaire d’éduquer les Indiens, en particulier les jeunes, sur la nécessité d’une assurance-vie et de les aider à planifier leurs objectifs financiers, au bon moment. De plus, la pandémie nous a fait réaliser le besoin essentiel de rechercher le bien-être physique et émotionnel dans notre vie de tous les jours. Les solutions de protection, de santé et de bien-être de Tata AIA offrent des avantages distincts et significatifs aux consommateurs », a déclaré Chopra.

Lire aussi : Le Natural Diamond Council lance la campagne « Merci, au fait »

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.