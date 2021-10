Tata AIA lance une nouvelle campagne de marque avec Neeraj Chopra

Le film capture la nature imprévisible de la vie à travers l’objectif d’une personnalité sportive

La compagnie d’assurance-vie Tata AIA Life Insurance a déployé sa dernière campagne de marque numérique, #HarWaqtKeLiyeTaiyaar, mettant en vedette son ambassadeur de marque Neeraj Chopra. Le premier d’une série de plusieurs pièces de communication, créée récemment sur YouTube. La création de la campagne a été confiée à l’agence de création Forest Films.

La campagne a été lancée en tant que première initiative numérique. Le film capture la nature imprévisible de la vie à travers l’objectif d’une personnalité sportive. « Neeraj Chopra incarne étroitement la valeur fondamentale de Tata AIA – la passion pour l’excellence. Il a toujours établi des références élevées et a été le pionnier du changement grâce à son dévouement et sa détermination à son sport. Son engagement à atteindre le sommet se reflète dans la préparation approfondie qu’il entreprend jour après jour. Avec l’aide de Neeraj, nous espérons motiver nos compatriotes indiens à se protéger avec les bonnes solutions de protection et d’épargne, alors qu’ils travaillent dur pour réaliser leurs rêves », Venky Iyer, vice-président exécutif et directeur de la distribution, Tata AIA Life Insurance, mentionné.

« Notre dernière campagne #HarWaqtKeLiyeTaiyaar se concentre sur la nécessité pour nous tous de rester en sécurité avec les bonnes solutions tout en visant haut dans la vie. Neeraj Chopra était parfait pour nous en tant qu’ambassadeur de la marque et visage de notre nouvelle campagne, compte tenu de son incroyable lien avec tous les Indiens. Ajoutez au fait qu’il a amplement démontré l’idée centrale de la campagne #HarWaqtKeLiyeTaiyaar tout au long de son illustre carrière sportive », a ajouté Girish Kalra, directeur marketing de Tata AIA Life Insurance.

« Dans la vie, comme dans le sport, il faut être prêt à toutes les éventualités. Cette préparation ne vient qu’avec un travail acharné et un entraînement constant. C’est le message simple que nous voulions communiquer avec ce film et notre traitement et notre vision tournaient autour de cela en termes de cinématographie avec des plans d’entraînement très dynamiques et finalement la voix de Kunal Kapoor qui a donné vie aux mots d’inspiration et a donné au film la gravité qu’il exigeait, », a déclaré Shreya Shroff, réalisatrice de Forest Films.

