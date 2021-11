Tata AIG s’invite à Ranbir Kapoor pour sa campagne « Trusted Naam, Fantastic Kaam »

Pour la dernière campagne de Tata AIG, Ranbir Kapoor a tiré parti à la fois de son héritage et de son talent

Tata AIG General Insurance a lancé sa nouvelle campagne intitulée « Trusted Naam, Fantastic Kaam » mettant en vedette l’acteur de Bollywood Ranbir Kapoor. La campagne a été conceptualisée par What’s Your Problem, une entreprise de Wondrlab, et sera diffusée sur les plateformes principales et numériques (TV, médias sociaux, OTT, marketing numérique et d’influence).

L’objectif de l’entreprise a toujours été d’être transparent et de sensibiliser les consommateurs aux divers aspects que les consommateurs doivent prendre en compte lors de la souscription à une assurance, a déclaré Parag Ved, président, entreprise de consommation, Tata AIG General Insurance. « La campagne actuelle fait exactement cela, donne la priorité aux consommateurs et les éduque. Ranbir Kapoor était la personne idéale car il apporte l’héritage auquel notre marque est également attachée », a-t-il ajouté.

La campagne tourne autour de la façon dont, dans une industrie où les consommateurs sont toujours las des diverses conditions générales, Tata AIG fait passer les besoins des clients en premier. La campagne met en vedette Ranbir Kapoor, un acteur qui a joué plusieurs rôles primés. Ranbir Kapoor est issu d’un solide héritage cinématographique, mais travaille très dur pour s’appuyer sur cet héritage et convenait parfaitement à la campagne. Dans les vidéos de la campagne, Ranbir Kapoor joue des personnages inédits. Ses performances en tant que femme magnifique et cadet glacial dans les TVC resteront dans les mémoires. Pour la dernière campagne de Tata AIG, Ranbir Kapoor a tiré parti de son héritage et de son talent pour entrer dans la peau du personnage pour faire passer le message de Tata AIG General Insurance, » Trusted Naam, Fantastic Kaam « .

Pour Amit Akali, co-fondateur et directeur de la création de Wondrlab, les films publicitaires donnent vie à la philosophie « naam et kaam » en explorant le dynamisme entre la superstar et un jeune manager de célébrités qui ne peut pas comprendre les efforts extrêmes de son client . « Lorsque nous avons commencé à interroger les parties prenantes du côté client, nous avons réalisé que si Tata AIG est un nom extrêmement fiable dans la catégorie, comme toute entreprise Tata, ils le sont également beaucoup plus. Au cours des dernières années, ils ont ajouté de nombreuses fonctionnalités à leurs offres telles que le libre-service, les produits numériques, le règlement rapide des sinistres, etc. Après cela, au cours des discussions, nous avons réalisé que de la même manière, il y avait une célébrité qui non seulement était à la hauteur de son nom de famille et de son héritage, mais avait fait des efforts pour aller bien au-delà, et c’était Ranbir Kapoor. En fait, il n’était pas prévu d’embarquer une célébrité au départ, mais nous avons tous réalisé que c’était la solution idéale. La campagne met également en évidence les offres uniques de Tata AIG avec une série de shorts originaux animés par des fonctionnalités », a-t-il souligné.

