Tata Consumer, IDBI Bank, Maruti Suzuki, Adani Power, Indian Bank, Hero MotoCorp en bref

Les tendances sur SGX Nifty ont été positives avec des contrats à terme Nifty en hausse de 57 points ou 0,39 pour cent à 14 757,50. Image: .

BSE Sensex et Nifty 50 ont démarré de manière positive jeudi, après avoir augmenté de près d’un pour cent lors de la session précédente. S&P BSE Sensex se situe à 48 677,55, tandis que l’indice Nifty de NSE a clôturé à 14617. Les tendances sur SGX Nifty ont été positives avec des contrats à terme Nifty en hausse de 57 points ou 0,39 pour cent à 14 757,50. Les analystes techniques estiment que la série Nifty May pourrait se négocier avec un biais positif. «Actuellement, le support est vu à 14400 niveaux avec une résistance à 14800/14900. Le non-respect de 14400 peut entraîner une augmentation de la volatilité à court terme. Attendez-vous à une phase prolongée de consolidation avant que les marchés ne prennent un virage directionnel », a déclaré Sahaj Agrawal, responsable de la recherche, produits dérivés chez Kotak Securities.

Les stocks en bref aujourd’hui

Hero MotoCorp, produits grand public Tata: Pas moins de 25 entreprises cotées en bourse, notamment Adani Power, Adani Transmission, Coforge, Hero MotoCorp, Procter & Gamble Health Ltd, Praj Industries, Raymond Ltd, Solara Active Pharma Sciences Ltd et Tata Consumer Products, devraient annoncer leur trimestre de janvier à mars résultats le 6 mai.

Maruti Suzuki: Maruti Suzuki India (MSI) a déclaré mercredi que sa production totale en avril 2021 s’élevait à 1,59,955 unités. La production de mini-voitures comprenant les modèles Alto et S-Presso s’est élevée à 29 056 unités le mois dernier. «Il n’y a pas eu de production en avril 2020 en raison du verrouillage lié au COVID -19. Une comparaison entre le volume de production d’avril 2021 et celui d’avril 2020 n’a aucun sens », dit-il.

Banque IDBI: Le comité du Cabinet chargé des affaires économiques, présidé par le Premier ministre Narendra Modi, a approuvé la vente stratégique d’IDBI Bank, a annoncé mercredi un communiqué officiel. Le GoI et le LIC détiennent ensemble 94,72 pour cent du capital de IDBI Bank (GoI 45,48%, LIC 49,24%). LIC est actuellement le promoteur de IDBI Bank avec contrôle de gestion et le GoI est le co-promoteur.

Adani Green Energy: Adani Green Energy (AGEL), la branche énergie renouvelable du groupe Adani, a enregistré un bénéfice de Rs 182 crore en FY21 sur une base consolidée, contre une perte de Rs 68 crore enregistrée par la firme en FY20.

Acier Tata: Tata Steel a affiché un bénéfice net consolidé de 7 162 crore Rs pour le trimestre clos le 31 mars 2021, contre une perte nette de 1 615 crore Rs au cours du trimestre correspondant de l’année dernière. Cependant, le bénéfice net était légèrement inférieur aux estimations du consensus Bloomberg de Rs 7 421 crore.

Banque indienne: Indian Bank a déclaré avoir déclaré le compte NPA de Saravana Stores avec un solde impayé de Rs 231 crore comme fraude. “Nous devons informer que le compte non performant (NPA) Saravana Stores (Gold Palace) a été déclaré comme fraude et signalé à RBI conformément aux exigences réglementaires”, a déclaré Indian Bank.

