Tata Consumer Products fait la promotion de Puneet Das en tant que président, boissons emballées, Inde et Asie du Sud

Das était auparavant vice-président senior du marketing pour les boissons en Inde

Tata Consumer Products (TCP) a annoncé la promotion de Puneet Das en tant que nouveau président de la société, boissons emballées, Inde et Asie du Sud. «Cela correspond à notre aspiration à reconnaître et à entretenir les talents internes. Nous avons une période passionnante à venir pour notre activité de boissons emballées avec un accent sur l’augmentation de notre distribution et de notre portée, en nous appuyant sur l’innovation de produits tout en renforçant le portefeuille de base. La nomination de Puneet intervient à un moment où l’organisation traverse son parcours de transformation et nous sommes convaincus que son expérience et son leadership nous aideront à accélérer l’entreprise et à atteindre de nouveaux sommets », a déclaré Sunil D’Souza, directeur général et PDG de Tata Consumer Products. .

Das était auparavant vice-président senior du marketing pour les boissons en Inde. Il est associé à Tata Consumer Products depuis 2017. Au cours de son mandat, il a joué un rôle clé dans le renforcement de la marque et des sous-marques principales de Tata Tea. Il a joué un rôle déterminant dans la création d’un positionnement de marque hyper-locale pour le portefeuille de marques diversifié de Tata Tea et dans la formulation de la stratégie marketing pour Tata Coffee Grand.

Das possède environ 20 ans d’expérience dans l’industrie des produits de grande consommation ayant travaillé en Inde, en Afrique et sur d’autres marchés internationaux. Avant de rejoindre Tata Consumer Products, il a occupé des postes de direction marketing au sein de grandes entreprises de grande consommation comme Marico, PepsiCo, GSK Consumer et a travaillé sur des marques telles que 7Up, Boost, Horlicks, entre autres.

Tata Consumer Products Limited est une société spécialisée dans les produits de consommation réunissant les principaux intérêts du groupe Tata dans le secteur de l’alimentation et des boissons sous un même toit. Le portefeuille de produits de la société comprend du thé, du café, de l’eau, du sel, des légumineuses, des épices, des plats prêts à cuire, des céréales pour le petit-déjeuner, des collations et des mini-repas. Les principales marques de boissons de Tata Consumer Products comprennent Tata Tea, Tetley, Eight O’Clock Coffee, Tata Coffee Grand, Himalayan Natural Mineral Water, Tata Water Plus et Tata Gluco Plus. Son portefeuille d’aliments comprend des marques telles que Tata Salt, Tata Sampann et Soulfull.

Lire aussi: Luminous Power Technologies dévoile des ventilateurs design écoénergétiques grâce à ses nouveaux TVC

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester informé des dernières nouvelles et mises à jour de la marque