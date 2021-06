Tata Consumer va renforcer le commerce électronique avec la distribution traditionnelle : président de TCPL N Chandrasekaran

in

Sur ses cafés à thé Tata Cha, Chandrasekaran a déclaré qu’il s’agissait d’une “expérience et qu’il n’y a actuellement aucun plan définitif pour étendre cela”.

Tata Consumer Products (TCPL) renforce sa présence dans l’espace du commerce électronique en plus d’étendre son réseau de distribution traditionnel, a déclaré vendredi son président N Chandrasekaran.

S’adressant aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle virtuelle de la société, Chandrasekaran, qui est également le président de Tata Sons, la société holding du groupe Tata, a déclaré que TCPL lancera le café Eight O’Clock la semaine prochaine après avoir terminé l’intégration de ses produits alimentaires et boissons en Inde. affaires.

« Nous nous sommes considérablement concentrés sur le renforcement de la distribution, de la distribution traditionnelle ainsi que du commerce électronique. C’est un domaine que vous verrez se renforcer continuellement, ce qui ne fera qu’aider l’entreprise », a-t-il déclaré.

L’objectif de TCPL sera de proposer plus de produits et de les faire passer par un réseau de distribution solide « à la fois hors ligne et en ligne, sa propre plate-forme de commerce électronique et également pour tirer parti de notre super application Tata ».

Tata Digital, filiale à 100 % de Tata Sons, a acquis une participation majoritaire dans Supermarket Grocery Supplies, qui exploite BigBasket.

Elle exploite également une plate-forme de commerce électronique, Tata CLiQ, qui traite des segments tels que les catégories de vêtements, d’électronique et de chaussures.

Sur la chaîne de café Starbucks, Chandrasekaran a déclaré que TCPL poursuivrait son expansion malgré le fait que son activité ait été touchée lors de la deuxième vague de la pandémie.

L’activité de Starbucks est devenue rentable en 2020-21 et avait ouvert de nouveaux magasins mais a été impactée par la deuxième vague.

“Nous continuerons à l’étendre”, a déclaré Chandrasekaran.

Tata Starbucks est une coentreprise à 50/50 entre Tata Consumer Products et Starbucks Corporation, et exploite environ 200 magasins en Inde.

Sur ses cafés à thé Tata Cha, Chandrasekaran a déclaré qu’il s’agissait d’une “expérience et qu’il n’y a actuellement aucun plan définitif pour étendre cela”.

En répondant aux questions d’un actionnaire, Chandrasekaran a déclaré que du point de vue de la fabrication et de la distribution, le consommateur Tata continuera à jouer le rôle principal dans le segment des biens de consommation à évolution rapide (FMCG).

En février, TCPL a acquis Kottaram Agro Foods de Bengaluru et l’a renommée Tata Consumer Soulful, principalement active dans le commerce de céréales pour petit-déjeuner et de collations à base de millet.

“Notre ambition FMCG a été renforcée par deux acquisitions stratégiques en Inde – Soulfull et NourishCo, qui ont contribué à créer un portefeuille beaucoup plus large”, a déclaré le directeur général et PDG Sunil D’ Souza.

TCPL a également cédé les activités sans marque de MAP dans le café hors domicile en Australie et les activités de restauration aux États-Unis, dans lesquelles elle détenait une participation dans Empirical Group et Southern Tea. “Nous avons quitté les États-Unis et l’Australie cette année”, a déclaré Chandrasekaran.

« Notre objectif actuel est d’étendre à la fois la distribution et les catégories adjacentes dans les boissons et les aliments. Il y a beaucoup de champs d’application, mais il y a certainement des projets et d’autres catégories dans le segment FMCG dans les années à venir », a-t-il déclaré.

TCPL a déclaré des revenus d’exploitation consolidés de 11 602,03 crores de roupies pour l’exercice 21.

Une composante majeure de l’intégration de l’activité alimentaire indienne a été la refonte de l’architecture et du réseau de vente et de distribution en Inde en ajoutant 30 % de pieds dans la rue dans le système et en améliorant la couverture des points de vente directs de 30 %.

« Nous nous concentrons maintenant sur l’augmentation de notre portée rurale », a déclaré D’ Souza, ajoutant que le commerce électronique et les entreprises commerciales modernes ont augmenté respectivement de 30 % et 130 % au cours de la dernière année.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.