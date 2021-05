Tata Digital acquiert une participation majoritaire dans BigBasket

Même les ménages qui étaient historiquement abonnés aux magasins de quartier ou aux kiranas pour les achats d’épicerie mensuels et les recharges ont adopté le mode numérique.

Tata Digital a annoncé vendredi l’acquisition d’une participation majoritaire dans BigBasket. Bien que la société n’ait pas divulgué les détails de la transaction, des documents déposés auprès de la Commission indienne de la concurrence ont montré que Tata Digital avait acquis environ 64,3% du capital social total de Supermarket Grocery Supplies, la verticale interentreprises de l’e-épicier. , grâce à une combinaison d’acquisitions primaires et secondaires.

La transaction évaluée à environ 1,2 milliard de dollars devrait donner à BigBasket une valorisation post-monnaie de près de 2 milliards de dollars.

« L’épicerie est l’une des composantes les plus importantes du panier de consommation d’un individu en Inde, et BigBasket, en tant que plus grand acteur indien de l’épicerie en ligne, s’inscrit parfaitement dans notre vision de créer un grand écosystème numérique de consommation », Pratik Pal, PDG de Tata Digital, dit dans un communiqué.

L’accord définit le terrain pour le jeu super app des Tatas. Une super application est un service par lequel une entreprise rassemble toutes ses offres grand public sur une seule plateforme. L’entrée du conglomérat dans le giron numérique intensifiera la concurrence dans l’espace du commerce électronique qui a déjà Flipkart, Amazon et Reliance se bousculant pour une plus grande part du marché.

Bien que l’accord soit en préparation depuis un certain temps, le moment n’aurait pas pu être plus opportun. La pandémie a considérablement modifié le comportement des consommateurs et a poussé beaucoup plus d’Indiens à acheter en ligne. Les consommateurs misent de plus en plus sur les plateformes en ligne pour acheter toutes sortes de produits, des vêtements et accessoires de mode à l’électronique et aux médicaments.

Même les ménages qui étaient historiquement abonnés aux magasins de quartier ou aux kiranas pour les achats d’épicerie mensuels et les recharges ont adopté le mode numérique.

Fondé en 2011, BigBasket, basé à Bengaluru, a étendu sa présence à plus de 25 villes à travers l’Inde. «Dans le domaine de l’épicerie électronique, la société fournit l’un des plus grands assortiments (plus de 50 000 SKU) et offre aux clients la possibilité de livrer à domicile à des dates et des plages horaires privilégiées», a déclaré Tata Digital.

