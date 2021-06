Tata Digital injecte 75 millions de dollars dans CureFit ; le co-fondateur et PDG Mukesh Bansal continuera à diriger la start-up du fitness

in

Embarquer des personnes qui ont une bonne connaissance des entreprises numériques aidera les Tatas à développer leurs capacités numériques.

Renforçant son empreinte dans l’espace du commerce électronique pour rivaliser avec les plus grands acteurs, Tata Digital a annoncé lundi avoir conclu un accord pour investir jusqu’à 75 millions de dollars dans la start-up de fitness CureFit Healthcare.

Tata Digital a récemment finalisé l’acquisition de l’épicerie en ligne BigBasket et serait sur le point d’acquérir une participation significative dans la pharmacie en ligne 1mg. Mukesh Bansal, fondateur et PDG de CureFit, rejoindra Tata Digital en tant que président tout en poursuivant son rôle de leader chez CureFit, a déclaré Tata Digital dans un communiqué.

Tata Digital et CureFit n’ont pas divulgué les détails de l’accord.

Les analystes ont déclaré que le groupe Tata, qui a déjà une présence établie dans le secteur des services traditionnels, cherche à ajouter des services de santé et de bien-être de nouvelle génération à son bouquet d’offres. Le partenariat avec CureFit contribuera à renforcer cette stratégie. « Les Tatas ont de toute façon annoncé leur ambition d’être une super application. L’investissement s’ajoute à cette capacité », a déclaré Arpit Mathur, associé chez Kearney. L’accès aux talents est un autre domaine que les Tatas envisagent avec cet investissement.

CureFit, pour sa part, tirera parti du partenariat pour accéder à de nouveaux clients ; les Tatas ont déjà une proportion importante de clients lifestyle et service. En outre, CureFit peut également vouloir se concentrer sur la mise en place de nouveaux secteurs d’activité et envisager d’ajouter prochainement des services à haute valeur ajoutée à partir des offres d’entrée de gamme qu’ils proposent actuellement. “Il s’agit plus d’un investissement stratégique que financier”, a ajouté Mathur.

CureFit, basée à Bengaluru, propose une gamme de services de santé et de remise en forme en ligne et hors ligne aux utilisateurs, notamment des séances d’entraînement, des consultations avec des experts et un entraînement personnel. Ils offrent également des produits de fitness sélectionnés.

Tata Digital a déclaré que CureFit aiderait l’entreprise à se développer dans un espace de gestion de la santé proactif. “Le partenariat CureFit avec sa plate-forme leader du secteur dans le domaine du fitness et du bien-être s’aligne très bien sur notre proposition globale de soins de santé où le fitness devient de plus en plus une partie intégrante de la vie des consommateurs”, a déclaré N Chandrasekaran, président de Tata Sons.

Le marché indien du fitness et du bien-être croît de près de 20 % par an et devrait atteindre environ 12 milliards de dollars d’ici 2025.

« Faire partie de Tata Digital nous permettra d’étendre nos offres à l’échelle nationale pour nos clients », a déclaré Mukesh Bansal, co-fondateur et PDG de CureFit.

Les Tatas s’appuient sur une gamme de services en ligne pour affronter Amazon, Flipkart soutenu par Walmart et Reliance qui se disputent déjà une plus grande part du marché du commerce électronique.

