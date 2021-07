Tata étend ses empreintes en Afrique ; Ouverture d’un nouveau showroom en Côte d’Ivoire

Le groupe Tata est très présent sur le continent africain et s’efforce d’y étendre davantage sa présence.

Tata Côte d’Ivoire a récemment ouvert un nouveau bureau et showroom dans un emplacement stratégiquement situé en Zone 4, à Marcory.

Présence de Tata International Afrique

Il est présent dans 12 pays africains dont : Kenya, Ghana, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Tanzanie, Ouganda, Malawi, Nigeria, Sénégal, Mozambique, Zambie et Zimbabwe.

Qu’il s’agisse de produits de santé, de matériel agricole et agricole, de matériel agricole, de chimie, il est présent dans tous ces domaines.

Pourquoi en Zone 4, Marcory ?

La nouvelle salle d’exposition et les locaux sont importants car ils sont situés très près de deux partenaires importants de TATA Africa Côte d’Ivoire, dont Star Auto et Ivoire Motor. Le service après-vente et la vente des pièces détachées des marques Tata et Daewoo ont été sous-traités à Star Auto. Un accord à ce sujet a récemment été signé entre les deux sociétés.

Outre la capacité accrue d’un showroom, des services commerciaux et administratifs et des bureaux pour le personnel de l’entité Tata Côte d’Ivoire, cela aidera également l’entreprise à présenter une large gamme de ses produits aux clients existants et potentiels dans un nouveau cadre.

En savoir plus sur la zone 4

Il y a quatre quartiers principaux à Abidjan — c’est une ville construite autour de la lagune Ebrié au centre, il y a deux ponts parallèles qui relient les quartiers sud aux quartiers nord. Et il y a un océan sur son flanc sud et l’intérieur au nord.

Selon les informations disponibles dans le domaine public, la première zone est constituée de tous les quartiers situés au sud des ponts, à savoir la zone 4, Biétry, Marcory, Treichville, Koumassi, Vridi et Port-Bouët.

Alors que ces deux dernières sont des zones industrielles et portuaires, Treichville est une plaque tournante commerciale. Dans une certaine mesure, la zone 4 et Marcory et Biétry possèdent la plus forte concentration d’options de restauration et de divertissement pour les visiteurs. Ces espaces sont stratégiquement situés à proximité de l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Port-Bouët.

Qu’a dit l’ambassadeur de l’Inde à la nation africaine ?

Ambassadeur de l’Inde en Côte d’Ivoire, Sailas Thangal a inauguré le nouveau showroom, en la présence du Directeur Général de la SOTRA Meite Bouaké et d’autres hauts dignitaires dont le Directeur Général de Star Auto Mr Koulibaly Nouhoun, Mr Sébastien Baise, Directeur Général d’Ivoire Motor, et d’autres.

Rendant hommage à Tata, dans son discours inaugural, l’ambassadeur Sailas Thangal a souligné la contribution du groupe TATA à la société et sa philosophie de redonner à la population par le biais d’instituts de recherche, d’hôpitaux et d’autres contributions.

« L’entreprise sera en mesure de se connecter avec ses clients et ses fournisseurs de manière plus efficace grâce à son emplacement stratégique », a ajouté M. Thangal.

Quand Tata est-il entré en Côte d’Ivoire ?

L’entreprise a démarré ses activités en avril 2012. Et au fil du temps, elle a augmenté sa part de marché des camions et bus Tata ainsi que des camions Daewoo dans le pays.

Selon un communiqué publié le jour de l’ouverture des nouveaux locaux, événement majeur dans l’histoire de la présence de l’entreprise sur le marché, en 2017, 500 bus et 62 véhicules d’assistance ont été fournis à l’opérateur de transport public SOTRA.

Combiné avec des services après-vente à ses clients, l’empreinte de Tata Côte d’Ivoire dans le pays s’étend à Yamoussoukro et San-Pedro, car garder les véhicules sur la route est la clé de toute activité de transport.

Selon le communiqué officiel, cela fait partie de la “stratégie de disponibilité mise en œuvre par Len Brand, PDG de Tata International Africa il y a quatre ans, lorsqu’il a commencé sa stratégie de redressement”.

