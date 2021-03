Tata Group gagne, l’appel de Cyrus Mistry rejeté; La Cour suprême annule l’ordonnance NCLAT

Cyrus Mistry a été nommé président exécutif de Tata Sons en 2012, succédant à Ratan Tata. (Image: PTI)

La Cour suprême s’est prononcée aujourd’hui en faveur de Tata Sons et Ratan Tata, en confirmant l’éviction de Cyrus Mistry en tant que président exécutif du conglomérat salt-to-software Tata. La cour suprême a rejeté les plaidoyers de Cyrus Mistry et annulé l’ordonnance du NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal). Le banc dirigé par le juge en chef de l’Inde SA Bodbe, et comprenant le juge AS Bopanna et le juge V Ramasubramanian avait réservé le jugement plus tôt en décembre sur divers moyens de Tata Sons ainsi que Cyrus Investments Pvt Ltd. de Cyrus Mistry.

Le jugement intervient après une longue bataille juridique entre les deux groupes qui a commencé en 2017 après que Cyrus Mistry a été démis de ses fonctions de président exécutif de Tata Sons Ltd après un peu plus de quatre ans après le début de son règne. Mistry avait approché le banc de Mumbai du NCLT (National Company Law Tribunal) plus tôt en 2017, qui avait jugé que sa révocation était légale. Cependant, en 2019, le NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) a annulé l’ordonnance NCLT. Il a décidé que Cyrus Mistry serait réintégré en tant que président exécutif du conglomérat Tata de 100 milliards de dollars.

Les deux parties s’étaient adressées à la Cour suprême plus tôt l’année dernière. Tata Sons a complètement contesté la décision NCLAT, affirmant que la NCLAT avait accordé des réparations qui n’avaient pas été demandées par la partie adverse. Pendant ce temps, le groupe Shapoorji Pallonji de Cyrus Mistry a cherché à être représenté au conseil d’administration de Tata Sons. Shapoorji Pallonji Group détient une participation de 18,3% dans Tata Sons à travers diverses filiales.

Cyrus Mistry a été nommé président exécutif de Tata Sons en 2012, succédant à Ratan Tata. Après la révocation de Mistry du poste, N Chandrasekaran a été nommé président exécutif de la société.

