Tata Motors et le gouvernement du Maharashtra signent un protocole d’accord pour la mise en place d’une installation de mise au rebut de véhicules

Tata Motors a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Maharashtra par l’intermédiaire du Département des industries, de l’énergie et du travail du gouvernement du Maharashtra, pour mettre en place une installation de mise à la casse des véhicules enregistrés (RVSF) dans le Maharashtra. Le protocole d’accord a été signé lors de la Conférence sur les opportunités d’investissement dans les autoroutes, les transports et la logistique à Mumbai, Maharashtra, en présence de Nitin Gadkari et d’autres délégués. Le centre de mise à la casse proposé aura la capacité de recycler jusqu’à 35 000 véhicules par an pour les véhicules particuliers et utilitaires en fin de vie.

Le Département des industries, de l’énergie et du travail contribuera à faciliter les approbations nécessaires conformément aux règles et règlements du gouvernement de l’État du Maharashtra et au projet de politique de mise à la casse des véhicules publié par le ministère des Transports routiers et des autoroutes (MoRTH) pour la mise en place du RVSF. Il répondra à l’intention de toutes les parties prenantes avec des avantages tels qu’une faible facture d’importation pour la ferraille et le pétrole brut, des opportunités d’emploi pour les MPME, la possibilité d’augmenter les ventes de véhicules neufs pour les équipementiers, de faibles coûts d’exploitation pour les propriétaires de véhicules, des véhicules plus sûrs et plus propres pour les consommateurs. et un environnement durable pour tous.

Tata Motors avait précédemment signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Gujarat pour la mise en place d’une installation de mise à la casse des véhicules enregistrés (RVSF) à Ahmedabad et continuera de travailler avec d’autres organismes gouvernementaux pour davantage d’initiatives visant à soutenir la politique de mise à la casse des véhicules.

Commentant le partenariat, Girish Wagh, directeur exécutif de Tata Motors, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer au gouvernement du Maharashtra pour soutenir la mise en place d’une installation de mise au rebut dans le Maharashtra. Outre les avantages bien connus qu’offre la mise à la casse appropriée des véhicules – stimuler la mise en place d’une économie circulaire, cette initiative contribuera également à réitérer notre engagement à renforcer notre leadership dans l’espace de mobilité durable. Nous sommes fiers de nous associer aux décideurs dans cette initiative de mise en place d’installations de mise au rebut à travers le pays. C’est le début d’un nouveau chapitre et un pas dans la bonne direction pour le secteur des transports en Inde.

