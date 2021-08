in

Pour les PV, nous voyons l’industrie croître de 30 %/10 %/10 % au cours de l’exercice 22/exercice 23/exercice 24.

A retenir : Une stratégie améliorée et une reprise cyclique devraient entraîner un fort redressement des activités de Tata en Inde. Les pertes de parts de marché de Tata dans les camions sont derrière, et il surpasse AL sur les marges car les avantages de coûts antérieurs d’AL se sont estompés. Tata regagne des parts dans les PV, lancera un nouveau SUV en 2HCY21 et est en tête des VE. Nous conservons « acheter » à Rs 435 PT, l’Inde contribuant à Rs 200/sh de valeur. Dans un scénario optimiste, nous voyons la valeur de l’Inde augmenter à Rs 300/sh en 2 ans.

Mieux placé pour le prochain cycle de camion: Tata a perdu 11ppt de part de marché des camions au cours de l’exercice 2012-18 alors qu’Ashok élargissait son portefeuille et son réseau de concessionnaires tout en bénéficiant d’avantages fiscaux dans son usine de Pantnagar. Avec un nouveau chef d’entreprise CV en 2017, Tata a retravaillé sa stratégie, en se concentrant sur l’engagement des ventes, la rentabilité des concessionnaires et le service après-vente. La part de Tata est passée de 50,8 % au cours de l’EX18 à 52,0 % au cours de l’EX21.

À l’inverse, les avantages fiscaux d’Ashok à Pantnagar ont pris fin en mars 2020. Ashok disposait également d’une technologie moins chère pour les normes d’émission BS4, mais cet avantage s’est probablement estompé avec les nouvelles normes BS6 à partir d’avril 2020. Nous trouvons que Tata est mieux placé pour le prochain cycle de CV et est déjà surperformant. Ashok sur les marges de CV.

Une stratégie PV améliorée : Tata regagne également des parts de marché dans les véhicules de tourisme (PV) avec une stratégie centrée sur les SUV, un style de produit amélioré et un meilleur positionnement de la marque. Sa part de marché FY21 à 8% était un plus haut sur 8 ans (1QFY22: 10%), et un nouveau SUV sous-compact en 2HCY21 devrait fournir un nouvel élan.

Leader dans les véhicules électriques : Alors que le marché indien des véhicules électriques de tourisme est encore naissant, Tata a une avance rapide avec le succès du SUV Nexon et détient environ 70 % des parts des véhicules électriques. Il lance maintenant la variante électrique de sa petite berline Tigor. Tata donne également le coup d’envoi à l’écosystème des véhicules électriques avec des sociétés du groupe : Tata Power met en place l’infrastructure de recharge, Tata Chemicals évalue la fabrication de cellules Li-ion, Tata Autocomp produit des batteries et explore des moteurs, et Tata Motor Finance fournit des solutions pour l’adoption des véhicules électriques de la flotte.

Reprise cyclique à venir : Les camions et les VP indiens ont connu leurs pires baisses en quatre décennies au cours de l’exercice 20-21 et sont prêts pour un rebond important. Nous prévoyons que le volume de l’industrie des camions augmentera de 25 %/45 %/15 % au cours de l’exercice 22/exercice 23/exercice 24 ; notre volume FY24E est toujours inférieur de 9 % au pic de FY19.

Pour les PV, nous voyons l’industrie croître de 30 %/10 %/10 % au cours de l’exercice 22/exercice 23/exercice 24.

Gros retournement : Nous voyons l’EBITDA autonome de Tata passer de 14 milliards de roupies en moyenne au cours de l’exercice 14-21 à 82-96 milliards de roupies au cours de l’exercice 23-24. L’exercice 22 devrait être une perte nette, mais nous prévoyons un bénéfice net autonome de 22 à 34 milliards de roupies pour l’exercice 23-24. La dette nette autonome devrait tomber à Rs 141 milliards/Rs 101 milliards d’ici FY23/FY24 contre Rs 170 milliards en moyenne sur FY14-21 ; Le ROE devrait passer de -9% sur les FY14-21 à 12-16% sur FY23-24.

Inde Rs 200-300/sh de valeur : Une franchise indienne en amélioration devrait générer une valeur autonome beaucoup plus élevée pour Tata qu’au cours de la dernière décennie. JLR est confronté à une pénurie de puces et à des problèmes de véhicules électriques, mais les prochains lancements de Range Rover (RR) et RR Sport fournissent des catalyseurs. Dans notre Rs 435 PT, nous attribuons Rs 200/sh (68% du CMP) au standalone à 4,0x FY23E PB (11,5x FY23E EV/EBITDA). Dans un scénario optimiste, nous voyons une valeur autonome de Rs 300/sh en 2 ans à 5x FY24E PB (13,4x FY24E EV/EBITDA). La séparation des PV indiens en une filiale et l’entrée potentielle d’un investisseur stratégique ou financier peuvent générer davantage de valeur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.