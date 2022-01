Tata Motors vend 1,99 lakh de véhicules au troisième trimestre de l’exercice 22, enregistre une croissance de 26%

Tata Motors a annoncé ses ventes intérieures et ses chiffres d’exportation pour le troisième trimestre de l’exercice financier 2022 (FY22). Tata Motors enregistre une croissance de 26%, ayant vendu 1,99 lakh de véhicules, par rapport au T3 FY21.

Tata Motors a enregistré une croissance de 26% au cours du troisième trimestre de FY22 par rapport au T3 FY21, ayant vendu 1 99 633 unités. Les chiffres de vente comprennent les ventes intérieures et les exportations. Au cours de la même période l’année dernière, Tata a vendu 1 58 218 unités, à la fois nationales et internationales. Les ventes de véhicules électriques de Tata augmentent régulièrement d’une année sur l’autre, tandis que les ventes totales de MHCV au troisième trimestre de l’EX22, y compris les camions MHCV, les bus et les affaires internationales, s’élevaient à 26 329 unités contre 21 476 unités au troisième trimestre de l’EF21.

Girish Wagh, directeur exécutif de Tata Motors Ltd., a déclaré : « Les ventes intérieures de véhicules utilitaires de Tata Motors au troisième trimestre de l’exercice 22 s’élèvent à 90 529 unités, soit environ 15 % de plus qu’au trimestre précédent (T2 pour l’exercice 22) et 10 % de plus qu’au même trimestre de l’année dernière ( T3 FY21). Le commerce de détail était en avance de 15 % sur le commerce de gros en décembre 21, ce qui a permis d’aligner les stocks. Les segments SCV et ILCV ont continué de bénéficier de la croissance du e-commerce et du besoin croissant de livraison sur le dernier kilomètre. Les dépenses de construction et d’infrastructure des gouvernements central et des États, ainsi que l’augmentation de l’activité dans des secteurs tels que l’exploitation minière, les lubrifiants à base de pétrole et d’huile et les industries connexes, ont facilité la demande de M&HCV.

Il a ajouté : « L’activité internationale a également poursuivi sa dynamique de reprise et a augmenté d’environ 10 % par rapport au trimestre précédent (T2 FY22) et de 33% par rapport au même trimestre de l’année dernière (T3 FY21). À l’avenir, nous nous attendons à ce que la situation reste fluide alors que la pénurie de semi-conducteurs se poursuit, que les cas de Covid commencent à augmenter et que la demande sous-jacente continue de rester sous pression. Nous surveillons de près l’évolution de la situation et affinons notre approche agile et à plusieurs volets pour répondre aux commandes des clients. »

Shailesh Chandra, président de l’unité commerciale des véhicules de tourisme de Tata Motors Ltd., a déclaré : « La croissance de l’activité PV de Tata Motors s’est poursuivie et a franchi plusieurs nouvelles étapes au cours du trimestre malgré une baisse de production due à la crise actuelle des semi-conducteurs. Les ventes trimestrielles et mensuelles les plus élevées de la décennie – 99 002 unités au T3 FY22 (croissance de 44% par rapport au T3 FY21) et 35 299 unités en Dec’21 (croissance de 50% vs Dec’20) ont été enregistrées. En outre, la société a également enregistré une vente de 3 31 178 unités (CY21) au cours de l’année civile, le plus élevé depuis la création de l’activité PV. »

Il a ajouté : « La réponse écrasante du marché à Tata Punch lancé le 21 octobre augmente encore la demande pour la gamme de voitures et de SUV « New Forever » de la société. Des records ont également été créés sur le front des véhicules électriques, les ventes de véhicules électriques ayant enregistré un nouveau pic de 5 592 unités au troisième trimestre de l’exercice 22 (croissance de 345% par rapport au troisième trimestre de l’exercice 21). Par conséquent, la pénétration des VE a touché 5,6 % des ventes de PV au cours du trimestre contre 1,8 % au cours de la même période de l’exercice précédent. »

«Les ventes de véhicules électriques ont également touché 10 000 unités en 9MFY22 et franchi 2 000 points de repère mensuels pour la première fois en décembre 21 (2 255 unités). La demande sans cesse croissante de Nexon EV et de Tigor EV ainsi que la relance progressive du segment des flottes de VE ont joué un rôle déterminant dans cette forte croissance. À l’avenir, les approvisionnements en semi-conducteurs resteront la principale source d’incertitude. De plus, l’impact de la nouvelle souche de Covid doit être suivi de près. Nous continuerons à travailler sur un plan d’agilité commerciale et à prendre des mesures proactives pour atténuer ces risques », a déclaré Shailesh Chandra.

