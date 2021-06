Tata Mutual Fund lance le Tata Floating Rate Fund – Sachez en quoi il est différent des autres fonds de dette

Le fonds à taux variable investit soit dans des instruments à taux variable, soit dans des instruments à coupon fixe qui sont convertis en taux variable.

Le taux d’intérêt poursuivra-t-il sa tendance à long terme à la baisse ou connaîtra-t-il une hausse surtout à court et moyen terme ? La réponse à cette question n’est peut-être pas facile à trouver et deviner n’est peut-être pas la bonne approche. En ces temps, un fonds de dette qui évolue en parallèle avec le mouvement des taux d’intérêt peut s’avérer plus efficace que d’autres. Et c’est exactement ce que fait le fonds à taux variable. Le fonds à taux variable investit soit dans des instruments à taux variable (instruments dont les rendements changent avec le changement des taux de référence) soit dans des instruments à coupon fixe qui sont convertis en taux variable à l’aide de swaps.

Tata Mutual Fund a annoncé le lancement de Tata Floating Rate Fund – un programme de dette à durée indéterminée investissant principalement dans des instruments à taux variable (y compris des instruments à taux fixe convertis en expositions à taux variable à l’aide de swaps/dérivés). L’offre de nouveaux fonds (NFO) s’ouvre le 21 juin 2021 et se clôturera le 5 juillet 2021.

Le Fonds s’efforcera de générer des rendements relativement stables grâce à un portefeuille composé essentiellement de titres de créance à taux variable, de titres de créance à taux fixe échangés contre des rendements à taux variable et d’instruments du marché monétaire. Le fonds vise à investir un minimum de 65% de son corpus dans des titres à taux variable émis par des entreprises ou le gouvernement ou à convertir des titres à intérêt fixe en titres flottants via des produits dérivés.

Un tel fonds offre une flexibilité et une auto-ajustement à un environnement de taux changeant. Le fonds à taux variable nous donne également la possibilité non seulement de gérer le risque de taux d’intérêt en modifiant l’allocation aux instruments de dette (achat de titres de durée ou de durée différents), il fournit également un autre outil sous la forme de swaps pour gérer la durée et en même temps choisir le meilleur mélanger. Dans l’ensemble, on a la flexibilité de déplacer le positionnement du fonds avec l’évolution des attributs ou de la dynamique du marché.

Akhil Mittal, gestionnaire de fonds principal chez Tata Asset Management, explique la raison d’être du lancement du Tata Floating Rate Fund : « Si nous examinons le cycle global des taux d’intérêt, l’inflation restant élevée, nous pensons que le cycle d’assouplissement est derrière nous et ce qui suit est la normalisation de la .

La RBI réduira très probablement les logements excédentaires et traitera d’abord le corridor de liquidité et de taux (différence entre les prises en pension et les prises en pension) et assurera le suivi des mouvements de taux au fur et à mesure des besoins. RBI restera sur les logements actuels pour cet exercice, et toute sorte de normalisation ne commencera qu’après 6 à 9 mois.

Conformément à ce point de vue, nous nous attendons à ce que le reverse repo reste le taux d’exploitation (la liquidité reste excédentaire systémique) et le reverse repo augmente progressivement et revienne à une bande normale de 25 pb en dessous du taux repo, contre 65 pb actuellement en dessous du taux repo.

Dans cette optique, il est impératif que nous gérons notre positionnement et notre durée de manière à ce que tout changement de politique ou mouvement de taux ait un impact moindre sur nos investissements et que nous évoluions avec un changement de direction plus large sur le marché. Par conséquent, nous avons lancé notre nouveau fonds, le Tata Floating Rate Fund dans la catégorie de la dette pour s’adapter au cycle de taux à venir et constituerait une bonne alternative aux autres fonds ou produits de dette ».

