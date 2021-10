Tata Power rating – Acheter : la politique ajuste un point positif pour l’usine de Mundra

Le GOI permettant désormais à CGPL de vendre de l’électricité sur les bourses pendant une période intermédiaire (pas encore quantifiée), notre analyse de sensibilité suggère que TPCL pourrait réaliser des bénéfices supplémentaires de 0,8 à 3 milliards de roupies.

Afin de faciliter la montée en flèche des prix marchands, le gouvernement indien a autorisé les centrales électriques au charbon importées à vendre de l’électricité sur les bourses pendant une période intérimaire. Ceci est positif pour Tata Power (TPCL) car –a) La centrale électrique de Mundra (4GW) fonctionnant à des PLF inférieurs à la normale peut désormais fonctionner à 80% PLF (actuellement 15 jours de réserves de charbon). b) TPCL peut générer un PAT supplémentaire de 0,8 à 3 milliards de Rs ou 5 à 15 % du PAT de l’exercice 22e en supposant des prix marchands compris entre 7 et 12 Rs/unité après le partage des bénéfices de 50 % avec cinq États PPA.

Dans un autre développement positif, l’acquisition par RIL de 40% du capital de Sterling & Wilson (S&W) à 20-25x FY23e P/E étaye notre thèse sur les perspectives commerciales bien supérieures de Tata Power Solar (TPSL) et laisse place à une valorisation à la hausse de ~ 50 % (Rs 10/action). Maintenir Acheter.

La CGPL (centrale Mundra) peut profiter des prix marchands élevés : dans un scénario de prix du charbon élevé, les pertes de la CGPL s’envolent car elle ne vend de l’électricité qu’à ses cinq États PPA désignés à tarif fixe, d’où une sous-récupération. Le GOI permettant désormais à CGPL de vendre de l’électricité sur les bourses pendant une période intermédiaire (pas encore quantifiée), notre analyse de sensibilité suggère que TPCL pourrait réaliser des bénéfices supplémentaires de 0,8 à 3 milliards de roupies.

Perspectives : les déclencheurs se jouent – TPCL bénéficie des prix actuels du charbon (Rs 120/tonne ajusté pour la valeur calorifique) alors que le bénéfice en espèces des opérations intégrées s’améliore de plus de 50 % à Rs 4,5 milliards. En outre, la dernière politique du gouvernement indien autorisant les centrales à charbon importées à vendre sur les bourses pourrait en outre fournir un coup de pouce significatif aux revenus pour l’exercice 22e. La tentative du Centre de résoudre le problème de Mundra, la monétisation des énergies renouvelables et les transactions comme S&W à des évaluations beaucoup plus élevées sont de puissants déclencheurs de la réévaluation soutenue de TPCL. Nous aimons l’approche agile de l’entreprise envers la transition énergétique – ER, VE, etc. Retain Buy avec un TP de Rs 170.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.