Tata Power Rating: Acheter; Prêt pour une croissance durable et propre

Nous avons accueilli le Dr Praveer Sinha, directeur général et PDG de Tata Power (TPCL), à l’Edelweiss ESG CXO e-Series. Principaux faits saillants: (i) Tata Power 2.0 est une méga transformation de l’héritage à de nouvelles entreprises pour parvenir à la décarbonisation en investissant dans les entreprises émergentes – énergies renouvelables, VE, micro-réseaux, etc. (ii) objectif du pilier social de doubler le ratio de diversité de genre à 18% d’ici 2025; (iii) une structure de gouvernance solide en place avec les meilleures pratiques de sa catégorie; (iv) identifié huit domaines pour améliorer sa notation ESG.

Le réalignement de son modèle de croissance dépassera l’indice de durabilité, ce qui est plus crucial à notre avis. TPCL est prêt pour une croissance durable (23% EPS CAGR) et propre. Retain Buy avec TP révisé de `120 (ancien` 95).

Mettre l’ESG au cœur de la stratégie d’entreprise; objectif clé de l’environnement

Dans son plan d’affaires Tata Power 2.0, TPCL a réaligné le modèle d’entreprise sur les nouvelles tendances ESG, qui sont de niche et évolutives, pour exploiter la croissance. L’entreprise se concentre particulièrement sur le pilier environnemental et a pris quelques décisions audacieuses à cet égard: (i) Pas d’expansion / de capex basés sur le charbon; (ii) l’expansion de l’empreinte renouvelable (80% d’ici 2030) grâce à des projets d’utilité et d’énergie solaire distribuée et à travers les VE. Il est convaincu d’atteindre la neutralité carbone bien avant 2050 et aspire à devenir un leader mondial des pratiques de durabilité des services publics. TPCL a une feuille de route claire pour parvenir à zéro décharge et à la neutralité de l’eau d’ici 2026.

Tableau de bord social et de gouvernance: Best in class

Le quotient social de TPCL a été élevé au cours des dernières décennies et il dépense 20% de plus que ses obligations en matière de RSE. Les principaux domaines d’intervention sont: (i) Éducation – couverture de 60% des ménages par les régimes publics; (ii) Employabilité – bénéficier à 0,4 million de jeunes grâce à l’emploi global; (iii) Autonomisation – renforcement des capacités de 25 000 groupes d’entraide; (iv) Focalisation de l’action positive pour SC, ST, avec des capacités différentes pour 30% avec une portée totale; (v) Améliorer le ratio de diversité des genres à 18% d’ici 2025. Au fond, TPCL a déjà mis en place de solides politiques de gouvernance.

Perspectives: Sunrise alimente la croissance

TPCL dispose d’énormes possibilités et opportunités pour améliorer sa notation ESG actuelle (MSCI-BB) et a identifié huit domaines d’intervention (empreinte renouvelable, émissions de carbone, disponibilité des ressources, gestion des déchets, biodiversité, etc.). En outre, il vise à entrer sur la liste des marchés émergents de l’indice Dow Jones Sustainability Index d’ici FY25.

Nous croyons fermement que TPCL est prêt pour une croissance durable et propre. Nous prévoyons que le mix PAT des activités de sunrise sera de 35 à 40% d’ici l’exercice 23. Nous augmentons le TP à 120 alors que nous: (i) progressons jusqu’en septembre 2022e; (ii) attribuer une valeur plus élevée à l’EPC renouvelable (12x P / E vs 8x plus tôt); (iii) attribuer une valorisation plus élevée aux activités de distribution en tenant compte des nouvelles opportunités (2x P / Bv vs 1,5x plus tôt); et (iv) intégrer les projets Tata dans le SOTP. Un délai InvIT renouvelable et des pertes AT&C plus élevées sont quelques-uns des principaux risques. Nous maintenons «BUY / SO» et le statut de premier choix.

