Tata Power remporte un contrat EPC solaire de 210 MW auprès de NTPC

Tata Power Solar a annoncé mercredi avoir reçu une lettre d’attribution pour un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour la construction de projets solaires de 210 mégawatts (MW) pour TPC. La valeur totale de la commande des projets est d’environ Rs 686 crore et la date de mise en service de NTPC est fixée à novembre 2022.

Avec cet ajout de contrat, le pipeline de commandes de Tata Power Solar s’élève à environ 2 800 MW avec une valeur approximative de Rs 13 000 crore, a indiqué la société.

L’activité EPC solaire de Tata Power a connu une croissance significative ces dernières années, avec un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour ce segment d’activité augmentant plus de deux fois par an pour atteindre 185 crore Rs à la fin de l’exercice 21.

Les analystes s’attendent à ce que l’Ebitda du segment EPC solaire augmente à un taux de croissance annuel composé de 16% au cours de l’exercice 21-23 pour atteindre 440 crore de Rs. La société avait reçu de nouvelles commandes EPC solaires d’une valeur de Rs 2 294 crore au cours du quatrième trimestre de l’exercice 21 lui-même.

“Tata Power Solar est le leader de la production d’énergie solaire à travers le pays et cette (dernière commande) valide davantage les excellentes compétences d’exécution de Tata Power Solar dans les projets solaires”, a déclaré Praveer Sinha, PDG de Tata Power. À la fin de l’exercice 21, la capacité du carnet de commandes EPC solaire de Tata Power s’élevait à 2 824 MW, dont 1 100 MW provenaient de NTPC. Environ 550 MW des commandes EPC globales de Tata Power Solar, d’une valeur de 2 000 crores, avaient une exigence de contenu national obligatoire.

Enthousiasmé par la visibilité du marché offerte par divers programmes solaires du gouvernement central avec l’exigence de contenu domestique obligatoire, Tata Power Solar a également récemment mis en service une capacité de fabrication de modules et de cellules supplémentaires, portant la capacité totale à 1 100 MW, contre 700 MW qui existaient auparavant.

