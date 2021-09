Tata Power va construire un projet solaire de 250 MW dans le Maharashtra

in

En août, la société a cité le tarif le plus bas de Rs 2,14/unité lors de la vente aux enchères menée par l’entreprise publique Rewa Ultra Mega Solar pour construire une capacité solaire de 330 MW dans le Madhya Pradesh.

TP Saurya, une filiale de Tata Power, construira un projet de 250 mégawatts (MW) dans le parc solaire de Dondaicha dans le district de Dhule au Maharashtra, a annoncé lundi Tata Power.

La société a reçu une “lettre d’intention” de la Maharashtra State Power Generation Company (Mahagenco), qui a également donné son consentement pour acheter l’électricité produite à partir de la centrale solaire, a déclaré Tata Power dans un communiqué.

La société possède actuellement des centrales solaires de 185 MW et des centrales éoliennes de 239 MW dans l’État.

Selon des sources, Mahagenco se procurera l’électricité de la centrale à un coût au débarquement de 2,57 Rs/unité, sous réserve de l’approbation de la Commission de régulation de l’électricité du Maharashtra.

Le projet de centrale solaire sera mis en service dans les 15 mois à compter de la date de signature du contrat d’achat d’électricité, a indiqué Tata Power. « Le projet favorisera davantage la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique global du Maharashtra », a déclaré Praveer Sinha, PDG de Tata Power.

Tata Power possède actuellement un portefeuille solaire de 1 765 MW à travers le pays et sa capacité d’énergie éolienne s’élève à 932 MW. Il dispose également de 1 664 MW de capacité d’énergie renouvelable en cours de mise en œuvre. La société vise à augmenter la part d’énergie verte dans son portefeuille de production d’électricité à 80 % d’ici l’exercice 30, contre 31 % actuellement.

