Tata Projects obtient une commande d’une valeur d’environ Rs 2 000 crore auprès du métro de Chennai; des détails

Les travaux du projet de métro doivent être achevés dans un délai de quatre ans.

Chennai Metro Phase 2: Récemment, Tata Projects a remporté un contrat de Chennai Metro Rail Limited (CMRL) pour construire un tronçon souterrain de neuf km de long avec quatre stations de métro pour un coût d’environ Rs 2000 crore. Le projet, qui se situe entre Venugopal Nagar et la gare de Kellys, fait partie de la phase 2 / corridor 3 du réseau ferroviaire du métro de Chennai. L’annonce a été faite par la société mercredi, mais elle n’a pas révélé la valeur de la commande. Une source de l’entreprise a été citée dans un rapport de PTI disant que le projet de métro est pour Rs 1 999 crore. Les travaux du projet de métro comprennent la construction des neuf km de tunnels forés jumelés, totalisant 18 km, de Venugopal Nagar à la station Kellys. Les travaux du projet de métro doivent être achevés dans un délai de quatre ans.

Les travaux comprennent également le développement des parois moulées du box de la station ainsi que des structures d’entrée et de sortie des stations de métro Ayanavaram, Madhavaram Milk Colony, Murari Hospital et Purasaiwakkam High Road, y compris les puits de lancement et de récupération au besoin dans ces stations de métro. . Selon Raman Kapil, vice-président de Tata Projects et chef de l’unité commerciale Métros et tunnels, la société a reçu la lettre d’acceptation des autorités du métro de Chennai.

Outre le métro de Chennai, Tata Projects exécute également des projets de métro ferroviaire dans les villes de Pune et de Mumbai. L’entreprise a également achevé une section souterraine du réseau ferroviaire du métro de Lucknow. L’entreprise opère à travers ses quatre groupes d’activités stratégiques: infra urbain, infra central, unité des systèmes industriels et des services. Tata Projects entreprend des projets clés en main pour des systèmes ferroviaires et de métro entièrement intégrés, des entreprises de production d’électricité, des systèmes de transport et de distribution d’énergie, des bâtiments commerciaux ainsi que des aéroports et des usines chimiques, entre autres, ajoute le rapport.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.