Tata Punch : Cette petite Tata peut-elle frapper au-dessus de son poids ?

Les véhicules utilitaires sport (VUS) ne peuvent pas et ne devraient pas être jugés par leur taille, mais par leurs capacités. Tout SUV qui peut facilement traverser des conditions hors route est un bon SUV. Cependant, pour cette « capacité », un SUV a besoin de certaines fonctionnalités (et technologies), qui ont un prix. Cela signifie que le constructeur automobile peut projeter ce véhicule comme un véhicule haut de gamme et le cibler vers une certaine catégorie de clients qui peuvent payer pour ces fonctionnalités.

L’Inde, cependant, a bouleversé cette définition du « SUV ». Nous avons des VUS qui ne sont pas des VUS au vrai sens du terme.

Le nouveau SUV de Tata, le Punch, apparaît cependant comme un « SUV légèrement plus » que certains autres de sa catégorie, même s’il ne s’agit pas d’un Suzuki Jimny ou Gypsy, même pas proche.

Qu’est-ce que le coup de poing ?

D’une longueur de 3 827 mm et d’un empattement de 2 445 mm, c’est l’un des plus petits véhicules développés par Tata Motors. Cependant, malgré ses dimensions extérieures « limitées », l’espace intérieur est suffisant pour cinq adultes (grâce à un plancher plat dans la zone des sièges arrière).

Qu’est-ce qui définit sa conception?

Il ressemble à un mini Harrier/Safari (félicitations à l’équipe de conception). Cela implique que les acheteurs de voitures d’entrée de gamme (certains de ceux qui ont peut-être aspiré à ces voitures chères) peuvent avoir ce facteur de « bien-être » qui conduit la Punch et la présente à leurs voisins. Une caractéristique unique est que ses portes s’ouvrent à 90 degrés, et donc entrer et sortir est vraiment, vraiment facile.

Quel moteur l’alimente ?

L’ère d’aujourd’hui est tout au sujet de l’essence, et donc le diesel n’est même pas une option. Le Punch reçoit le moteur essence trois cylindres de 1199 cm3 (puissance de 86 ch et couple de 113 Nm). Il dispose de deux options de boîte de vitesses (manuelle et AMT). Alors que Tata n’a pas partagé ses chiffres d’efficacité énergétique, en le conduisant dans le trafic de Delhi, il m’a renvoyé un peu plus de 13 km/l.

Comment ça roule ?

Sur les routes et autoroutes de la ville, le Punch ne ressemble pas à un SUV, mais plutôt à une voiture à hayon. Conduisez-le ou conduisez le Tiago ou conduisez Maruti Suzuki Ignis, tous ressentent plus ou moins la même chose. Là où le Punch se sent légèrement mieux, c’est sa position de conduite plus élevée, c’est-à-dire que vous avez une «vue» relativement meilleure depuis le siège du conducteur. De plus, comme ce n’est pas un véhicule « lourd », il n’y a absolument aucun roulis.

Étonnamment, le Punch est assez bon hors route, peut-être grâce à son poids léger (un véhicule léger a de toute façon moins de chance de rester coincé dans la neige fondante ou le sable). Je l’ai conduit un peu hors de la route (dans des conditions sablonneuses) et sa garde au sol élevée (187 mm), son moteur puissant et ses gros pneus (celui que j’ai conduit a des pneus R17) ont assuré que la voiture ne s’est pas coincée.

Combien doit-il être tarifé ?

Le prix de l’Ignis commence à Rs 5,1 lakh (ex-salle d’exposition), et donc le Punch ne peut tout simplement pas se faire « trop cher ». D’accord, il a plus d’espace, se sent plus haut de gamme et est peut-être plus « SUV », mais l’espace de voiture d’entrée de gamme est axé sur des prix « excellents ». Nous espérons que Tata Motors pourra accomplir ce que Maruti Suzuki n’a pas pu (avec l’Ignis), c’est-à-dire créer un segment de SUV d’entrée de gamme pour le marché de masse en Inde (pour attirer un nombre substantiel d’acheteurs qui souhaitent passer de deux-roues à quatre) .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.