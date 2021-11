Tata Punch sponsorisera le FC Goa pour Hero Indian Super League 2021-22

Tata Punch soutiendra également la fondation du FC Goa – Forca Goa Foundation pour leur baby league – Little Gaurs League.

Le FC Goa a annoncé que Tata Punch était le sponsor principal du club pour la saison 2021-22 de la Hero Indian Super League. Dans le cadre du rapprochement, le logo Tata Punch sera visible au dos du maillot les jours de match, sur les kits d’entraînement de l’équipe première du FC Goa et des équipes de développement. Tata Punch sera également intégré à certains des contenus numériques les plus attrayants du FC Goa et effectuera des activations pour les fans du FC Goa sur les marchés locaux pour les fans de football de tout le pays qui aiment visiter Goa. Tata Punch soutiendra également la fondation du FC Goa – Forca Goa Foundation pour leur baby league – Little Gaurs League.

Le FC Goa est l’une des équipes ISL les plus performantes et fait un excellent travail dans la communauté locale pour développer le sport, a déclaré Vivek Srivatsa, responsable du marketing, Unité commerciale des véhicules de tourisme (PVBU), Tata Motors. « Goa est extrêmement passionné par son football et nous sommes très heureux de soutenir la croissance de ce beau jeu à Goa. Tout comme le Punch qui « Vibes with You », Goa a sa propre vibration et c’est avec plaisir que nous présentons le Punch dans un état qui résonne des mêmes caractéristiques. Nous souhaitons à l’équipe le meilleur pour son jeu », a-t-il ajouté.

« Nous sommes déterminés à développer le jeu à Goa et à rendre Goa fier sur la scène nationale, avoir une marque comme Tata Punch en tant que sponsor renforce notre engagement. Je tiens à remercier Tata Motors pour leur soutien et surtout pour leur soutien à la Little Gaurs League. Il est si important que les marques soutiennent le football au niveau local et local. Ce type de soutien nous aide à donner aux petites filles et aux petits garçons une plate-forme pour s’exprimer et développer leurs compétences. Cela nous aidera également à réaliser notre vision de trouver les meilleurs talents à Goa et de les encourager à jouer au plus haut niveau pour le pays. Nous sommes impatients d’offrir une grande valeur à Tata Punch et de développer le partenariat au fil des ans », a déclaré Akshay Tandon, président du FC Goa.

Lire aussi : GroupM India redéfinit la direction de Central Trading Group

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.