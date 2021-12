Tata Realty investira 5 000 Rs cr pour construire un projet de parc informatique à Navi Mumbai

La société développera 7 millions de pieds carrés de superficie dans ce projet de parc informatique « degré A » « Intellion Park » de manière progressive au cours des huit prochaines années.

La société du groupe Tata, Tata Realty and Infrastructure Ltd, a annoncé samedi un investissement de 5 000 crores de roupies pour développer un projet de parc informatique haut de gamme à Navi Mumbai, car elle s’attend à ce que la demande d’espaces de bureaux et de centres de données augmente dans les années à venir.

Dans une interview avec PTI, le directeur général (MD) et chef de la direction (PDG) de Tata Realty and Infrastructure Ltd, Sanjay Dutt, a déclaré que la société développerait 7 millions de pieds carrés de superficie dans ce projet de parc informatique « Grade-A » « Intellion Park ». progressivement au cours des huit prochaines années. Il a déclaré que la société développerait ce projet en partenariat avec la société d’investissement britannique Actis.

«Nous avons 47,1 acres de terrain situé à Ghansoli, Navi Mumbai. Sur cette parcelle de terrain, nous réalisons 7 millions de pieds carrés de développement, principalement des espaces informatiques et des centres de données avec des espaces de bureaux complémentaires et non informatiques », a déclaré Dutt à PTI. « L’investissement total sur ce projet est de Rs 5 000 crore. Il s’agit du plus gros investissement de Tata Realty dans l’immobilier de bureaux », a-t-il souligné.

Une fois terminé, Dutt a déclaré que plus de 70 000 personnes travailleraient dans ce campus informatique. Actis a été engagé comme partenaire d’investissement dans ce projet. Il s’agit du troisième partenariat de ce type avec Actis. « Tata Realty est actionnaire majoritaire de ce projet de parc informatique », a déclaré Dutt, mais n’a pas divulgué le montant investi par le groupe Actis.

L’investissement total sera financé par des capitaux propres et de la dette. Les travaux de construction ont commencé dans le projet de parc informatique.

Le ministre des Industries du Maharashtra, Subhash Desai, a jeté les bases du projet samedi. Dans la première phase, Dutt a déclaré que la société développait un bâtiment de 5 lakh pieds carrés (0,5 million de pieds carrés). La société a déjà commencé le processus de pré-location de cette superficie de 5 lakh pieds carrés.

La région de Navi Mumbai commande une location mensuelle de Rs 60-70 par pied carré. Environ 2-3 millions de pieds carrés d’espace de bureau sont loués dans ce domaine. «Nous sommes déjà sur le marché pour pré-louer 5 lakh pieds carrés ou même plus. Nous pouvons construit pour convenir aux entreprises. Nous sommes en discussion pour le développement de centres de données », a-t-il déclaré.

Tata Realty a impliqué des architectes et des consultants réputés pour concevoir ce projet de parc informatique, a déclaré Dutt. Interrogé sur son portefeuille existant, il a déclaré que Tata Realty possède actuellement des actifs commerciaux locatifs de 7 millions de pieds carrés et que presque tous sont des actifs de bureaux.

Il a souligné que l’entreprise se concentre beaucoup sur la durabilité, l’environnement et le bien-être des employés. « Nous construisons pour les gens et non pour les locataires. Nous nous concentrons donc sur la qualité de l’air, les sports, les activités récréatives et une alimentation saine dans nos campus », a déclaré Dutt.

Tata Realty, a-t-il déclaré, accorde une grande importance à la gestion des actifs pour rendre les bureaux efficaces et rentables. « Nos bâtiments sont intelligents, collaboratifs et dynamiques. Nous continuons à nous moderniser. Dutt a déclaré que le taux d’occupation de son portefeuille total s’élevait actuellement à environ 95%.

Commentant le partenariat, Ashish Singh, partenaire, Actis Inde, a déclaré : « Actis est fier d’être associé à ce projet de pointe, qui fournira non seulement une destination de bureau de choix pour les entreprises technologiques dans lesquelles prospérer, mais aussi être un lieu social animé pour leurs talents, renforçant la capacité de ces entreprises à attirer et à retenir des talents de haut niveau, un avantage concurrentiel de plus en plus important.

Tata Realty and Infrastructure Ltd, qui est une filiale à 100 % de Tata Sons, possède un vaste portefeuille de plus de 50 projets dans 15 villes. Tata Realty a développé plus de 15 millions de pieds carrés de projets commerciaux et compte environ 12 millions de pieds carrés de projets en cours de développement et de planification.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.