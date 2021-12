Tata Realty pourrait envisager de lancer un FPI après 2-3 ans ; expansion du portefeuille de propriétés commerciales

Dans une interview avec PTI, le directeur général (MD) et chef de la direction (PDG) de la société, Sanjay Dutt, a déclaré que la société possède 7 millions de pieds carrés de portefeuille commercial locatif, presque tous sont des actifs de bureaux, et qu’elle investit énormément dans l’expansion.

Tata Realty and Infrastructure Ltd augmentera son portefeuille d’immobilier commercial à au moins 12 millions de pieds carrés au cours des 2-3 prochaines années avant d’envisager de lancer une émission publique de fiducie de placement immobilier (FPI) pour monétiser ses actifs de bureaux à loyer locatif.

Dans une interview avec PTI, le directeur général (MD) et chef de la direction (PDG) de la société, Sanjay Dutt, a déclaré que la société possède 7 millions de pieds carrés de portefeuille commercial locatif, presque tous sont des actifs de bureaux, et qu’elle investit énormément dans l’expansion.

Samedi, Tata Realty a annoncé un investissement de 5 000 crores de roupies au cours des 7 à 8 prochaines années pour développer un projet de parc informatique de 7 millions de pieds carrés à Navi Mumbai en partenariat avec la société d’investissement britannique Actis.

Lorsqu’on lui a demandé si la société envisagerait à un moment donné une émission publique de FPI flottante, Dutt a déclaré: «Nous le ferons. Nous avons déjà 7 millions de pieds carrés. Donc, techniquement, nous pouvons le faire (FPI) aujourd’hui. « Mais nous pensons qu’au cours des 2-3 prochaines années, nous augmenterons notre portefeuille, puis étudierons le marché, discuterons avec nos partenaires et penserons ensuite à REIT », a-t-il déclaré. Au cours des 2-3 prochaines années, Dutt a déclaré que la société avait l’intention d’étendre son portefeuille à «au moins 12 millions de pieds carrés» avant d’envisager la FPI.

Le taux d’occupation de ses bâtiments commerciaux opérationnels est actuellement d’environ 95 %. À l’heure actuelle, il existe trois FPI cotées – Embassy Office Parks REIT, Mindspace Business Parks REIT et Brookfield India Real Estate Trust – sur les bourses indiennes.

Outre les parcs informatiques et les centres de données, Tata Realty investira également dans le développement de projets de centres commerciaux dans les grandes villes comme Delhi-NCR, Mumbai et Bengaluru. « Nous continuerons également à investir dans le commerce de détail », a déclaré Dutt. La société avait vendu fin 2019 deux centres commerciaux à Amritsar et Nagpur à Virtuous Retail South Asia, basée à Singapour, pour Rs 700 crore. Dutt a déclaré que la société avait cédé ces actifs de vente au détail car elle souhaitait se concentrer sur les grandes villes.

Sur un portefeuille total de 7 millions de pieds carrés, la société possède actuellement un projet de parking à plusieurs niveaux et de vente au détail de 3 000 000 pieds carrés à Gurugram, dans l’Haryana.

Dans le cadre de son plan d’expansion, Tata Realty a posé samedi les bases de son nouveau projet de parc informatique « Intellio Park », réparti sur 47,1 acres de terrain à Ghansoli, Navi Mumbai.

« Sur cette parcelle de terrain, nous réalisons 7 millions de pieds carrés de développement, principalement des espaces informatiques et des centres de données avec des espaces de vente au détail et des bureaux non informatiques complémentaires », a déclaré Dutt.

« L’investissement total sur ce projet est de Rs 5 000 crore. Il s’agit du plus gros investissement de Tata Realty dans l’immobilier de bureaux », a-t-il souligné.

Dans la première phase, la société développe un bâtiment de 5 lakh pieds carrés (0,5 million de pieds carrés). «Nous sommes déjà sur le marché pour pré-louer 5 lakh pieds carrés ou même plus. Nous pouvons faire sur mesure pour les entreprises. Nous sommes en discussion pour le développement de centres de données », a-t-il déclaré.

La région de Navi Mumbai commande une location mensuelle de Rs 60-70 par pied carré. Chaque année, 2 à 3 millions de pieds carrés de bureaux sont loués à Navi Mumbai.

Tata Realty and Infrastructure Ltd, qui est une filiale à 100 % de Tata Sons, possède un vaste portefeuille de plus de 50 projets dans 15 villes. La société a développé plus de 15 millions de pieds carrés de projets commerciaux et compte environ 12 millions de pieds carrés de projets en cours de développement et de planification. Le REIT, un instrument populaire dans le monde, a été introduit en Inde il y a quelques années pour attirer les investissements dans le secteur immobilier en monétisant des actifs productifs de loyer. Il permet de débloquer la valeur massive des actifs immobiliers et de permettre la participation au commerce de détail.

Le premier FPI d’une taille d’émission de 4 750 crores de roupies a été répertorié en avril 2019 par Embassy Office Parks, soutenu par le groupe Embassy basé à Bengaluru et la société d’investissement mondiale Blackstone. En août de l’année dernière, K Raheja, soutenu par Mindspace Business Parks, a lancé le deuxième FPI du pays pour lever 4 500 crores de roupies. La société d’investissement mondiale Brookfield a lancé cette année la troisième FPI du pays pour lever 3 800 crores de roupies. La société immobilière DLF prépare également sa filiale de location DLF Cyber ​​City Developers Ltd (DCCDL) à être prête pour le FPI.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.