Tata Sky Binge ajoute Amazon Prime Video à son portefeuille de streaming

Tata Sky Binge, la plateforme de streaming de la major DTH Tata Sky, a ajouté Amazon Prime Video à son portefeuille. Les abonnés de Tata Sky Binge peuvent bénéficier d’un abonnement Prime Video directement via leur compte Tata Sky au prix de Rs 129 par mois. De plus, Tata Sky a intégré les métadonnées Amazon Prime Video dans son décodeur intelligent compatible Android, Tata Sky Binge+. Par conséquent, les abonnés peuvent voir les recommandations de la bibliothèque de contenu de Prime Video avec le mécanisme de recherche unifié et les liens profonds.

Avec ce nouveau partenariat, Tata Sky Binge propose désormais une interface vers onze applications OTT, dont Disney+ Hotstar Premium, ZEE5, SonyLIV, SunNxt, Hungama Play, Eros Now, ShemarooMe, Voot Select, Voot Kids, CuriosityStream et Amazon Prime Video.

Le service Tata Sky Binge propose actuellement deux forfaits pour ses abonnés, au prix de Rs 149 et Rs 299. Alors que le forfait Rs 299 offre un accès au contenu de dix applications OTT sur un écran de télévision et trois écrans mobiles, le forfait Rs 149 uniquement mobile donne accès aux services Binge sur trois écrans mobiles avec le contenu de sept applications OTT premium. Cependant, Amazon Prime Video peut être utilisé avec un abonnement supplémentaire uniquement sur ces deux plans.

« Nous sommes ravis de renforcer davantage notre collaboration avec Amazon Prime Video pour proposer à nos abonnés son contenu premium à la fois sur notre décodeur hybride Binge+ ainsi que sur l’application mobile Binge. Nous pensons que nos efforts continus pour étendre nos offres sur Tata Sky Binge feront de Binge une proposition encore plus souhaitable pour nos abonnés », a déclaré Pallavi Puri, directeur commercial et de contenu, Tata Sky.

Les abonnés Binge peuvent démarrer l’application Prime Video en cliquant sur la bannière Prime Video sur la page d’accueil ou en cliquant sur n’importe quel élément Prime Video sur le rail de contenu. La bibliothèque Prime Video comprend des films comme Sherni, Cold Case, The Tomorrow War, Asuran, Wonder Woman 1984, The Great Indian Kitchen et des émissions comme The Family Man, Mirzapur, Comicstaan.

Alors que le lancement de Tata Sky Binge était sa première étape vers l’agrégation OTT, Tata Sky a étendu son service d’agrégation de contenu au mobile plus tôt cette année. L’opérateur DTH a pris cette mesure en tenant compte du fait qu’une grande partie de la consommation OTT en Inde se fait toujours sur mobile.

