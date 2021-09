Tata Sky présente « Videshi Kahaniyan » ; embarque Rupali Ganguly comme visage du service

Tata Sky Videshi Kahaniyan offre une expérience visuelle ininterrompue

Distribution de contenu et plate-forme de télévision payante Tata Sky a introduit un nouveau service de plate-forme – « Tata Sky Videshi Kahaniyan » et a choisi Rupali Ganguly comme visage du nouveau service. Tata Sky Videshi Kahaniyan proposera des émissions et des films internationaux sans publicité qui seront doublés en hindi pour ses téléspectateurs, permettant aux abonnés d’avoir facilement accès à une vaste collection de contenu en coréen, bulgare, espagnol, ukrainien et dans d’autres langues.

Le contenu international gagne en popularité alors que des histoires du monde entier trouvent un écho auprès des téléspectateurs indiens, a déclaré Pallavi Puri, directeur commercial et du contenu, Tata Sky. ”Pour Tata Sky Videshi Kahaniyan, nous travaillons en partenariat avec One Take Media, pionnier de la production et de la distribution de contenu mondial, pour offrir à nos téléspectateurs un divertissement de haute qualité du monde entier à un prix abordable. Certaines des émissions coréennes, bulgares et espagnoles du service sont très populaires dans le monde entier et apporteront une richesse et une variété aux divertissements proposés par Tata Sky », a-t-elle ajouté.

Apportant une pléthore d’émissions internationales, de films, d’extraits de collations sur une seule plate-forme organisée, Tata Sky Videshi Kahaniyan offre une expérience de visionnement ininterrompue, capturant le spectre des genres à travers l’action, la romance, le drame et le thriller à la télévision. Le service présentera des contenus tels que Goblin, I am not a robot, Emergency Couple, Eternal, Undercover, entre autres.

« J’ai aimé tourner pour la campagne et je suis sûr que ce service sera un package de divertissement complet. Mes fans et téléspectateurs peuvent regarder cette collection spécialement organisée d’émissions populaires doublées en hindi sur Tata Sky », a déclaré Rupali Ganguly.

Tata Sky Videshi Kahaniyan est également complété par un vaste ensemble de courts métrages captivants tels que l’apprentissage du coréen, des cultures et des cuisines du monde entier, de la musique internationale et des recommandations sur les meilleurs spectacles Videshi. Les abonnés peuvent également profiter de deux films internationaux doublés en hindi chaque week-end.

“Nous sommes impatients de nous associer à Tata Sky et de lancer leur nouveau service à valeur ajoutée Tata Sky Videshi Kahaniyan, nous avons soigneusement rassemblé la liste des émissions et des films pour le service et sommes sûrs que le public appréciera cette collection”, Dimpy Khera, directeur, One Take Media Co., mis en évidence.

