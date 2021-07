Tata Sky s’associe à Vedantu pour responsabiliser les aspirants JEE et NEET

L’application mobile Tata Sky aura des flux en direct des deux chaînes accessibles aux abonnés.

La plate-forme de distribution de contenu et de télévision payante Tata Sky s’est associée à Vedantu pour rendre une éducation de qualité accessible et abordable aux étudiants de toute l’Inde. Pour faciliter l’accès au contenu, le service est également disponible sur l’application mobile Tata Sky. Les aspirants peuvent apprendre et répéter des lots, accéder au contenu de rattrapage et à la demande, y compris la révision du programme, les tests, les notes de cours, entre autres. Les étudiants peuvent également poser une question et avoir des doutes adressés par des maîtres enseignants experts de Vedantu. Le service fournira également du matériel de préparation aux examens accessible via l’application.

Offrir une éducation de qualité par le biais de la télévision profitera non seulement au nombre maximal d’aspirants, mais résoudra également le manque de disponibilité du haut débit auquel sont confrontés les étudiants des petites villes et des zones rurales, a déclaré Pallavi Puri, directeur commercial et du contenu chez Tata Sky. . « Les examens compétitifs nécessitent une méthode de préparation désignée. Avec Vedantu, nous fournissons un accès à des supports de cours, des ressources, des instructeurs de qualité à des populations diverses d’horizons, de capacités et de préférences d’apprentissage variés, rapprochant ainsi l’enseignement supérieur des aspirants », a-t-elle ajouté.

Conformément au partenariat, deux services de plate-forme linéaire dédiés – Tata Sky JEE Prep et Tata Sky NEET Prep – s’adresseront aux étudiants des classes 9e à 10e pour la préparation de base (IIT, NEET, NTSE, Olympiades) et le programme de base pour les 11e à 12e IIT JEE Main, JEE Advanced (ingénierie) et NEET (médical). L’apprentissage sera dispensé par les maîtres enseignants de Vedantu, y compris des universitaires de l’IIT et de l’AIIMS ayant fait leurs preuves dans l’enseignement. La langue d’enseignement sera un mélange d’anglais et d’hindi.

« Plus de 30 millions d’étudiants de la maternelle à la 12e année et des segments de préparation aux tests bénéficient chaque mois de l’apprentissage LIVE de Vedantu. Ce partenariat est un autre pas dans la direction de notre vision d’offrir une éducation de qualité à chaque foyer à des prix abordables », a déclaré Arvind Singhal, COO, Vedantu.

