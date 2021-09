Tata Sons obtient le feu vert pour lever 40 000 cr

in

L’approbation a été reçue lors de son assemblée générale annuelle (AGA), qui s’est tenue pratiquement mardi, ont indiqué des sources proches du développement.

Tata Sons, la branche de détention d’investissement des sociétés du groupe Tata, a reçu l’approbation des actionnaires pour lever 40 000 crore par le biais de divers modes, y compris des débentures non convertibles.

Cette approbation intervient à un moment où le groupe élabore des plans ambitieux dans le domaine du commerce électronique et cherche à acquérir le transporteur public Air India.

En outre, il a également reçu l’assentiment des actionnaires pour le renouvellement du mandat de Saurabh Agrawal et Ralf Speth en tant qu’administrateurs et de Harish Manwani en tant qu’administrateur indépendant, ont ajouté les sources.

À l’heure actuelle, Saurabh Agrawal est le directeur financier de Tata Sons et Ralf Speth l’ancien PDG de la société du groupe Jaguar Land Rover. Harish Manwani est l’ancien chef de l’exploitation mondiale d’Unilever, qui est également partenaire principal de l’exploitation de la société de capital-investissement Blackstone.

Donner un deuxième mandat au président de Tata Sons, N Chandrasekaran, dont le mandat prend fin en février 2022, n’a pas été évoqué lors de la réunion.

